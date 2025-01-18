陳瑞蓉／她需要長大

聯合報／ 陳瑞蓉

某日搭公車，途中一對母女上車，媽媽很年輕，女兒約莫三歲。

當時乘客不多，尚有許多空位，小娃兒似乎鬧情緒，始終不肯坐下，媽媽只好陪站。司機先生見狀急忙發言：「那位小姐，請趕快帶小朋友入座，安全第一。」她溫柔地對孩子說：「我們坐下來好嗎？」女娃卻不為所動，依然直挺挺地站著。車上的婆婆媽媽看不慣了，你一言我一語地批評：「不能寵孩子啦，趕快讓她坐下。」「這樣太危險了，小孩不聽話，大人就該好好管教……」

此時年輕媽媽平心靜氣回應：「謝謝各位的好意，我會注意她的安全。孩子需要長大，大人必需耐心等待。」接著依然語氣平和地對女娃說：「妳可以選擇不坐，沒關係，但要學會保護自己，手要牢牢抓住桿子，不要跌倒。」女孩點點頭，母女倆就一直站著，直到下車。

曾在公車上看到父母用強制手段管教不配合的小孩，卻激發他們的反抗心，不停大聲哭鬧，大人再次陷入窘境。這位母親的作法讓人耳目一新，佩服她能扛住壓力，獨排眾議用自己的方式教育小孩。孩子的成長，需要多點耐心引導陪伴，一味要求順從，反而可能收到反效果。

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