周玟瑜／重回職場的人母

「我是去工作，不是去交朋友的。」在家全職育兒五年多，待兩子皆上了幼兒園，我到附近的飲料店打工。上班的前一天，我提醒自己不要玻璃心。老公一直很不放心我重回職場，擔心我不懂人心險惡被欺負，反覆提醒我：「多做事少說話，不要輕易流露真心。」

我本身就是個容易焦慮緊張之人，去外送飲料時會不斷詢問假設遇到的各種突發狀況，同事興許察覺到我膽小的個性，之後的外送訂單，總主動表示我顧店、他們去外送即可。

當第一次遇到要獨自煮茶備料開店的日子時，休假的同事告訴我：「明天我中午才有事，早上會來看妳，不要緊張。」隔天我到店沒多久，同事便暖心地現身廚房陪我聊天、看我煮茶，確認一切沒問題才離開。

有時因人手不夠，主管提出假日排班的要求時，會讓需要顧小孩的我陷入為難。「直接拒絕就好了，當初面試時妳就已經和店長說過只能上平日的班呀。」此時同事反而會跳出來，為不擅拒絕的我擋下，並要我無須感到愧疚。

終究，原本的防備心被同事一次又一次的挺身而出給卸下。重回職場，除了得到金錢的收入，同事間的感情是我預料之外的最大收穫。