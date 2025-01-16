四、五歲的孩子正值吸收力極強的階段，總能迅速模仿大人說的話、做的事。

那一天，兒子聽完故事後，忽然跑到我面前，學故事中的人物大喊一聲：「我是勇者！」同時高高舉起一隻手，笑嘻嘻地望著我。

看著兒子純真的模樣，我靈光一閃，也笑著回應：「沒錯，你就是勇者！」他好奇地問：「但勇者是什麼？」

我回答：「勇者就是有勇氣、敢於挑戰困難的人呀！而且你不只是勇者，還是『上廁所勇者』喔！」

他聽了這句話，先愣了一下，隨即露出若有所思的表情，點了點頭。

一直以來，他上廁所總要我站在門口陪著才能安心。但就在那天下午，他居然破天荒地鼓起勇氣，一個人進了廁所。

上完廁所後，他跑出來，一臉驕傲地宣布：「其實也沒那麼可怕嘛！」

看著他的進步，我不禁覺得，對孩子來說，「勇者」這個身分似乎是一個特別的魔法，能點亮他們內心的小小力量，讓他們一步步邁向成長。而作為父母，我們或許也可以成為這段旅程中的「魔法師」，用鼓勵和陪伴，讓他們相信：每一個挑戰，都是屬於勇者的冒險！