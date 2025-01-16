木樂／我是勇者
四、五歲的孩子正值吸收力極強的階段，總能迅速模仿大人說的話、做的事。
那一天，兒子聽完故事後，忽然跑到我面前，學故事中的人物大喊一聲：「我是勇者！」同時高高舉起一隻手，笑嘻嘻地望著我。
看著兒子純真的模樣，我靈光一閃，也笑著回應：「沒錯，你就是勇者！」他好奇地問：「但勇者是什麼？」
我回答：「勇者就是有勇氣、敢於挑戰困難的人呀！而且你不只是勇者，還是『上廁所勇者』喔！」
他聽了這句話，先愣了一下，隨即露出若有所思的表情，點了點頭。
一直以來，他上廁所總要我站在門口陪著才能安心。但就在那天下午，他居然破天荒地鼓起勇氣，一個人進了廁所。
上完廁所後，他跑出來，一臉驕傲地宣布：「其實也沒那麼可怕嘛！」
看著他的進步，我不禁覺得，對孩子來說，「勇者」這個身分似乎是一個特別的魔法，能點亮他們內心的小小力量，讓他們一步步邁向成長。而作為父母，我們或許也可以成為這段旅程中的「魔法師」，用鼓勵和陪伴，讓他們相信：每一個挑戰，都是屬於勇者的冒險！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言