露西／孩子的年終獎金

「媽，我們今天吃尾牙，也領年終耶。」「真的喲，領了多少呀？」「祕密。」「不能說喔？」「祕密！」

孩子出社會好幾年，對於孩子的年終獎金，歷經幾次對話，有了一點體悟。

有好幾種情況，一種是孩子全無所謂的心思，領得多也說、領得少也說，你問他就說，甚至沒問，自己就嘩啦啦地全說了。

另一種是孩子不太願意說，這裡面又分成，可能是領得不多，他覺得傷心或不好意思，甚或怕父母擔心；或是領得不錯，但擔憂過年給父母紅包時，父母會不會覺得領這麼多卻包這麼少。更甚者，不想聽父母叨念諸如「要好好存錢、不要亂花」等話語。

這是我忖度孩子立場的想法。身為父母，我確實會想知道孩子年終領了多少。如果領得少，我會在來年多呵護他們一些，譬如當他們返回工作地上班時，比平時再多準備一些吃的用的讓他們帶走；如果領得多，為他們高興之餘，也安心許多，認為孩子的表現得到了公司的認可，公司必然經營不錯，前景可期。

至於叨念，希望孩子們能理解，叨念有時是父母開心的叮囑。我當然期待收到孩子的紅包，並不是我缺錢，而是一種身為父母的驕傲，會覺得自己的孩子長大了、夠大了，大到有能力送父母禮物，多令人開心啊！

而孩子量力而為即可，孩子好過時，不管包多少，我都感到雀躍；孩子不好過時，就算只有紅色鈔票表達心意，也讓我安慰。我認同儀式感這件事，逢年過節有了儀式，便緊密了父母與子女。也別怕囊中羞澀，親子之間沒有什麼不能說的，假使是我，還會反包壓歲錢回去呢。

回到今年的獎金話題，最終女兒忍不住，連女婿領多少都說了，她樂，我也樂！