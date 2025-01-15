前陣子已故導演齊柏林之子齊廷洹受邀到苗栗演講時，收到承辦人誤傳的羞辱訊息，掀起巨浪。

在社會打滾多年，見識過不少光怪陸離，吞忍過許多不為人知的辛酸淚後，發現自己在某些時刻著實挺羨慕那些可以含著金湯匙出生的富二代，尤其可以因此少吃些苦、少看點別人的臉色、少奮鬥個幾年，甚至直接把老闆開除掉，光憑想像就覺得是件痛快的事。

不過，話說回來，雖然自家父親既無土地萬頃，也無傲人權勢，但他默默扮演稱職的為父角色，盡責守護我們一家人，當兒女遭遇困頓時，他永遠是最可靠的存在。更重要的是，他以身作則，讓我們學習到溫和謙讓、凡事盡責的處世之道。

因此，這麼多年來，經歷職場的風風雨雨與明槍暗箭，尚且有人願意以耿直無私來稱許，且未曾豎立老死不相往來的仇敵，這應當全要感謝父親自年幼時給予的提攜與指點。

若由此思之，其實我也是個不折不扣的「靠爸族」，只是憑靠的是父親傳承下來的無形財富。