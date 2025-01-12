李月瑛／尋找退休的友伴

上回幾位朋友來家裡練習薩克斯風，有的已退休，有的還在職場。較年輕的小芬說：「再過幾年就要退休了，我正在尋找退休的友伴。」我好奇接話：「妳要尋找怎樣的友伴？」她回答：「各式各樣、像你們好相處的。」

小芬提到，她加入一個旅行群組，八月上山避暑兩天一夜。帶團者是位很有經驗的大哥，食宿安排都靠他，群組裡的夥伴也是好相處的人，不會為了丁點小事就抱怨半天，也沒有那種光出一張嘴、意見很多卻不肯出力的人，玩起來很盡興。

已退休的陳姊說：「退休後有談得來的朋友很難得，大家都是為了尋找快樂，沒人為了受氣聚在一起。脾氣大、陰晴不定的人，大家自然會敬而遠之。」

我說：「還有掃興的人、無趣的人、愛碎碎念的人、老嗆別人的人、好攀比炫耀的人，大家也怕呀！」她們頻頻點頭稱是，還說了一些她們碰到的例子。看來這些情形不但影響了一個人的人際關係，也決定了退休後的生活是否幸福快樂。

玲玲說：「有些人主管或老闆當久了，習慣使喚手下做事，或是平常家人幫忙慣了，退休後還是習慣性地要旁人幫這個做那個，一開始大家會覺得幫點忙沒關係，久了發現是使喚人的習慣，就會漸漸疏遠。」小芬說：「對對對，絕對不能找這些人當退休生活的友伴，那等於是自找麻煩。」

在健康、經濟無虞的情形下，退休生活要過得精采，除了能自得其樂，還要能有豐富的社交活動。好相處的退休夥伴，真的是可遇而不可求，遇到了更要珍惜。