張瑜鳳／小費箱與功德箱

上街賣藝，需要證照嗎？

孩子們進入大學後，紛紛開始找打工的機會。妹妹仔細地寫她的履歷，中英文都有，還把自己的影片、論文作品等等附上去。

「又不是要相親，準備這麼多？」媽咪看了也頗為驚訝，「我大學時代就是去當家教，陪學生念書。」

「我才不要當家教，小朋友頑皮不聽話怎麼辦？」哥哥妹妹搖頭拒絕。

你們終於知道媽咪的偉大了吧？從小面對你們這兩個超級難搞的孩子，我是不是應該得師鐸獎啊？

門鈴響了，媽咪連跑帶跳去開門。快過年了，舅舅們來訪，說好一家帶一道菜，這樣不用下廚就可以嘗遍美食，而媽咪當然只要做最擅長的泡茶、切水果就好。

「妹妹怎麼又變瘦了？」大舅舅說，還拿出紅包，叮嚀道：「出國念書很辛苦，要吃好一點。」就往妹妹手裡塞。

媽咪還來不及阻止，妹妹已眉開眼笑地收下。哥哥發現馬上露出諂媚的笑容，湊上前提醒大舅舅：「大舅，我也常常肚子餓！」

「你也有啦！」大舅舅笑著說：「還沒畢業的學生都有資格領紅包。」

媽媽不以為然，「哪有這個道理，他們都滿十八歲，是成年人了。」

「媽咪，這是大舅跟我之間的贈與契約。」哥哥學了幾年的法律，關鍵時刻都會用在自己身上。

既然你成年了，那就自己去打工，不要每個月來跟我領零用錢了。

「對啊對啊！」二舅舅附和：「跟我去街頭彈吉他唱歌，擺個箱子賺小費。」

二舅舅和三舅舅是雙胞胎，從小就擅長彈吉他和各種樂器，學生時代也到民歌西餐廳兼差演唱。長大之後，二舅舅阿威曾組織「台灣街頭藝人發展協會」，結合民間藝人的力量，做很多公益的演出。

「哥哥，你還記得幾年前暑假，我們去德國，在羅騰堡古城廣場上，媽媽鼓勵你去跟街頭藝人借鋼琴彈？」媽媽回憶，「當時爸爸好得意，你演奏完畢，還丟了一堆鈔票在小費箱。」

哥哥點頭，「對啊！結果是那位街頭藝人拿走了。」

「街頭藝人工作很辛苦，小費是給他們的犒賞。」二舅舅說。「以前要上街頭表演還需要考證照。沒有一點功夫，怎能站上舞台？」

演出，是自由意志的展現

「可是，有些表演真的是……不怎麼好聽、也不好看啊！」妹妹皺眉。

這可就有趣了。表演藝術這件事，真的很主觀，你心中的美聲，可能是他人無法忍受的噪音。

「就像海德公園站在肥皂箱上演講的人，」媽媽舉例，「每個人都有權利發表自己的意見，這個屬於《憲法》第11條保障的表現自由，是民主國家很珍貴的價值。」

表現當然包括各種演出，音樂、藝術、舞蹈，這些都是人類的自由意志顯現。

「可是，所謂的自由，應該是建立在不妨礙他人的前提下。」爸爸出現了，「有些界線還是要劃出來。」

是啊是啊！我規定你一天只能喝兩瓶啤酒，同樣是為你好，並給你充分的啤酒自由。

「有時表演也會遭到一些麻煩，例如居民會抗議音量太大，或者表演者之間搶場地的衝突。」二舅舅抱怨，「其實我們都有控制音量，表演的場地當然都是事前申請許可的。」

有位街頭藝人，因為在西門町徒步區展演時，因為使用空間超過規定、展演內容與申請不符，被臺北市政府依照《臺北市街頭藝人從事藝文活動許可辦法》記點，他很不服，就提起訴訟一路到申請釋憲。

打賞、贊助屬贈與，萬不可討回

「是的。」二舅舅當然特別關注這個事件。

這個「許可辦法」已經在2021年3月廢止，臺北市另外頒布《臺北市街頭藝人從事藝文展演活動管理辦法》，從活動許可證，改為申請公共展演空間使用許可，但仍要經過審查，經許可後登記為街頭藝人，才可以在街頭表演。

「現在各縣市都已經立了專法在管理，」媽咪提醒，「雖然沒有考照的問題了，也就是政府不可以審查技藝高低，但是卻可以審查是否適合：例如有無違反噪音管制、表演的內容是否適合該地點、是否會引起公共危險等等。」

「所以，就讓市場機制決定藝人的價值。」二舅舅說，「表演得好，民眾就會大方打賞；表演得差，小費箱裡就是空空如也。」

「如果覺得不好聽，可以將小費回收嗎？」哥哥問。

「如果你期末考被當，我可以回收你的壓歲錢嗎？」媽媽反問。「給小費就是打賞，就是贈與契約，可以附條件嗎？」

「我在廟裡常看到『功德箱』，」妹妹問，「如果跟神明許願，沒有成真的話，可以去跟廟方要回當初捐的錢嗎？」

你們可真會舉一反三，講到錢好像都變聰明了起來。

做愛心、盡公益，還有現在很流行的募資、贊助等，嚴格講起來都是一種贈與。雖然有時候在訂立贈與契約時，會附帶一些條件。「例如哥哥你若是拿到書卷獎，媽咪就送你一張經典賽的球票。」但是對於街頭藝人的打賞、公益活動的捐贈、宗教的贊助等，實在很難想像有附條件可以回收的情況。

「誰要賺零用錢？跟舅舅來摸一圈麻將吧！」只見三個舅舅躍躍欲試，擺桌砌牌要廝殺了。

「我也要學。」幾個表兄弟姊妹全部湊上去了。

「桌上的飯菜吃完之前，誰都不許動！」媽咪拿著鍋鏟，敲著桌面，彷彿在法庭裡一樣。

●關鍵思考：街頭藝人的制度應如何妥善規畫？