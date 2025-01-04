劉昭儀／鱷魚媽媽的眼淚

跳脫碎念與爆炸的循環，有可能嗎？

若說鱷魚的眼淚是假惺惺，那麼鱷魚媽媽的眼淚，就是真懺悔了！

許多家長會透過日常的細節來教育孩子，以培養良好的生活習慣。但所謂的「良好」，其實是為了符合家庭常規運作的家長標準（或說家長模式），然而孩子自由放飛的靈魂可不容易被馴服！所以最常見的狀況，便是主導家務的媽媽，不時會碎念孩子：房間不整理、衣服亂丟、杯子沒洗、搞丟Ｎ次的水壺雨傘便當袋，或偷吃垃圾食物又不清……（大部分時間還要轉頭一起念爸爸！）

反正「愛碎念」就是對媽媽的刻板印象。好吧！我承認，自己也為此貢獻了不少。但我最怕的是，有時碎念多了會動真感情……因為愈念愈氣，把孩子（以及先生）因不符標準的諸多生活習慣，所加諸自身的額外負擔與勞心勞力，全化為暗黑怨念的怒氣，瞬間核爆在家庭非軍事戰區，一發不可收拾，甚至造成輻射性的後續慘烈影響。

明明我不是肇事元兇，為什麼在內心法庭中，最後悔恨交加的卻是我？而判自己服刑的方法，就是認真反省：到底希望孩子學會什麼？如果生活教育很重要，那麼教材該如何決定呢？是要彈性靈活的客製化？還是直接複製「媽媽老師」的作業模式呢？各種瑣碎的身教，該如何統整出重點，方便孩子階段式地朝向目標前進？

擅用情境式心法，建立生活常規

比如，希望孩子的房間不要亂糟糟，但他辯解表示有自己的排列組合時，我就要耐著性子說明：若是在群體生活或工作場域，即使是亂中有序，一旦造成旁人的困擾，就有可能被同儕或伴侶排斥嫌棄。是否可以至少一周安排一次整理的時間？如果能設為全家的共同行事曆，各自整理再彼此分享收納撇步，便是完美狀態（但當家長的都知道，上述情景在夢裡比較有可能實現）。

當我規定孩子自行清洗自己的衣物和使用的杯盤，卻總是不信任他們可以做好，默默地重洗，髒衣服也會先浸泡清理，才讓孩子放進洗衣機。但除了增加自己重複洗滌的仇恨值之外，其實孩子真的不知道自己做錯或做對了什麼。不如乾脆選擇放手，讓孩子自行決定他可以接受的清潔標準。所以他用髒的杯盤自己洗、脫下來的髒衣服單獨進洗衣機、隨意蹂躪的球鞋自個兒找時間慢慢刷……總之逐漸建立孩子離家獨立生活的準備模式，並且不能忘記跟孩子溝通。

我喜歡用的「情境式心法」，是讓對未來開始有想像的青少年，模擬自己在外住宿時應該遵守的住宿公約。對！此時，阿木不是你的阿木，而是宿舍管理員。說也奇怪，孩子有沒有真的入戲我不知道，但我開始比較抽離任勞任怨、凡事忍耐的媽媽角色，不再只依賴碎碎念作為支撐自己扮演家政婦的情緒出口。

來點角色扮演，親子也能當朋友

下一步試著把青少年當作大人溝通對待，不再擔心揠苗助長，因為他們其實比過去的我們接收到更多現實世界的龐雜資訊，至少心態上比過去的我們見多識廣。如果不想讓孩子成為行為上的巨嬰，真的要從家庭生活中製造實習的機會，透過實務操作，讓準大人們建立未來進入群體生活的標準或平衡。

至此，家長的角色可以適時轉換成資深同事、主管或老闆，以現實的視角幫助中二青少年增強適應能力為動機。如此能否讓耳硬嘴也硬的青少年改變生活習慣與溝通方式？我的經驗是：當家長轉念後，進入新的角色扮演，反而會更坦誠地把內心的考量和情緒理性表達；相對帶動青少年進行良性互動。當青少年知道他不再是小輩，而是被疼惜的後輩，心智似乎瞬間成熟。漸漸地，青少年不再是小孩子，而變成了我的新朋友（終於）！

當然新朋友還是常常討人厭，但身為退後一步、華麗轉身的家長，至少可以用新的情感與態度，懷著期待欣賞孩子的現在與未來。我們終究無法放手，也難免七竅生煙，甚至有時想跟他們切八段，但鱷魚媽媽不輕易掉眼淚了。比如我現在決定出門去上拳擊課……洩憤吧？