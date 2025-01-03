林文福／別總是自責老了

大清早做飯，一手端著砧板，一手握著菜刀，要將切好的青菜刮進炒鍋裡。

小心翼翼，仍有三兩片菜葉菜梗翻滾到鍋外。沒好氣地暗罵自己：「就是老了！」

拿鍋蓋，撞到抽油煙機，發出好大一聲「鏘」，嚇得手發軟，蓋住鍋子，心裡又氣急地罵自己：「老沒用的，笨手笨腳要把孩子們吵醒了！」

自從成為法定老人，做不好、做錯了或是忘了什麼，我就會自責：「唉，老了。」

直到有天，我看著一個年輕朋友泡茶，弄得桌面到處水漬，但他毫不在意，拿起抹布隨意東抹一下西抹一下，後來煮飯時又把廚房搞得一片凌亂，他朝我笑一笑，說：「沒事！吃飽飯再收拾。」我猛然醒悟，不必對老特別嚴格，年輕人也會粗枝大葉，他們並不會一直怪罪自己笨，也不會責備自己太年輕什麼的。

「老了」或是「還年輕」，各表示一個年齡層、一個族群，都有可能做不好、做錯了或是忘了什麼，好比把茶水灑出杯外，把飯菜殘渣遺留桌上，忘了繳費……

我決定不要這麼苛刻地對待自己，不再總是自責老了。事實上自己雖然老了，很多事情仍舊做得很好，甚至勝過年輕人吶！以郊遊散步來說，我經常走得正起勁，卻看到比我年輕許多的人坐在路旁唉聲嘆氣地喊累，心中不免有些得意。

老了，固然有各方面衰退的客觀事實，但也不必妄自菲薄、自我打擊。要保有信心，善待自己，才能維護身心靈的生活品質！