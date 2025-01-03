張素晶／連阿嬤也一起打包

聯合報／ 張素晶

假日空閒時，女兒和女婿便帶著三歲的小外孫回來家中相聚。我會事先準備小朋友愛吃的蒸蛋，忙碌一陣大家的吃喝，再端出預先切成小塊的水果，愛吃水果的外孫直呼自己是「水梨人」和「蘋果人」，真教人哭笑不得。

他們打道回府前，我再從冰箱拿出分裝妥當的熟食，有前一日才採購的麵包、包子和零嘴，讓忙碌上班的女兒和女婿減輕張羅三餐的壓力。

小外孫顯然意猶未盡，直盯著餐桌上未吃完的水果，我乾脆一起打包。看到他小手緊緊抓著塞滿水果的提袋，我故意逗他：「你把阿嬤家的食物都搬回家，阿嬤也一起跟你回家好了。」他一臉茫然，頻頻傻笑，都怪阿嬤愛捉弄人，畢竟他是大家的開心果嘛。

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祖孫之間

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