張素晶／連阿嬤也一起打包
假日空閒時，女兒和女婿便帶著三歲的小外孫回來家中相聚。我會事先準備小朋友愛吃的蒸蛋，忙碌一陣大家的吃喝，再端出預先切成小塊的水果，愛吃水果的外孫直呼自己是「水梨人」和「蘋果人」，真教人哭笑不得。
他們打道回府前，我再從冰箱拿出分裝妥當的熟食，有前一日才採購的麵包、包子和零嘴，讓忙碌上班的女兒和女婿減輕張羅三餐的壓力。
小外孫顯然意猶未盡，直盯著餐桌上未吃完的水果，我乾脆一起打包。看到他小手緊緊抓著塞滿水果的提袋，我故意逗他：「你把阿嬤家的食物都搬回家，阿嬤也一起跟你回家好了。」他一臉茫然，頻頻傻笑，都怪阿嬤愛捉弄人，畢竟他是大家的開心果嘛。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言