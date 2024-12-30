日月明／博愛座經驗，與博愛座的意義

與父母一同搭火車，假日人潮洶湧，心裡有些忐忑，深怕待會兒兩老沒位子可坐。

火車緩緩駛近，人群湧向月台，當車廂裡的乘客魚貫下車，我們上車後，博愛座只剩一個座位。父親膝蓋不適，先將他安頓好，尋覓四周，發現最裡邊還有一個空位，欲引導母親坐下，她揮揮手堅持站立即可，我只好請她握緊手拉環以防跌倒，我則抓著圓柱平衡重心。

此時，原本坐在母親前面打扮時尚的兩位年輕人突然同時起身讓座，母親沒有推辭，我也順利入坐，看著他們臉上漾著謙虛的笑容，態度十分輕鬆自在，沒有一絲勉強，讓我感到欣慰。原本打算偶爾站立訓練腿力，沒想到會有人願意讓坐，想到「讓座」這一議題經常出現在新聞版面，有人為此大打出手，有人口出惡言，該不該讓坐好像全憑個人意願，勉強不得。

平時搭乘大眾運輸，我時常在車子靠站時注意是否有老幼婦孺上車，對我來說，「讓座」是一種本能，即使對方不是老幼婦孺，對方若有找尋位子的眼神，我會適時讓座。畢竟，有時光靠外在表象無法確定對方需不需要座位，只要精神與體力許可，日行一善給人方便，隨時「讓座」有何不可？

曾在一個清晨時分，上班時間大家在公車站排隊，而我因為職夜班，至天亮才下工，眼皮如負荷千斤重，時不時就闔上。上了車，人潮一下子就將車子塞滿，公車一路晃盪，我在人群裡隨車身搖擺，點頭夢周公。公車靠站時，有些人下車了，恍惚間感覺有人輕輕拍了我肩膀，努力撐開眼皮，一位女孩告訴我有位子可坐，我昏沉沉地坐下，那是疲累的早晨，也是暖心的晨間時光。

漫漫人生旅途，雖然我們只是短暫的過客，但我衷心感激你的善心美意。回想當時兩位年輕人的舉止，那麼有禮又謙和，真正實踐了每個座位都是博愛座的意義。