鍾兆寅／我的療傷之旅

太太在七月匆匆離世，我悲傷難過，失落的煎熬遠超過預期。

一起生活了四十八年的摯愛伴侶不在了，但她的音容笑貌仍在屋裡蕩漾。哀傷難抑，恐慌憂鬱的情緒令我寢食難安。回家面對孤獨的自己成了獨居新手，這挑戰太嚴酷。坐在一向喜愛也習慣前往的圖書館，眼前卻一再浮現叫救護車送急診的慌亂情境，根本無法靜下心來。

太太的好友璧霞陪我去看了精神科，醫師開立抗焦慮藥物，需要時服用半顆，睡前則服用一顆安眠藥。一對泳友夫妻、同任教職的曹老師，和退休失聯多時後又重新聯繫上的老同事黃老師，他們不斷陪伴，舒緩了我的哀慟。每當負面情緒湧現時，我便鼓起勇氣登門求助，一次又一次的談話解開了我的鬱結，他們拯救了在浪中浮沉的我。

心情慢慢改善，可以坐下來看幾頁書了。有些文字有所感，我就抄錄下來，安撫自己。譬如Tal Ben-Shahar的《更快樂的選擇》中有段話：「可能某些日子你會覺得焦慮到不行，這其實沒什麼大不了，人生必定會有些苦難，這也是我們生而為人必須承擔的一部分。接受不安情緒的存在，挺過煎熬，也有可能轉化成為創傷後成長的力量。」

在網路上看到這句話：「如果你需要陪伴，才能感到快樂，那會使你變得脆弱。」我把它貼在備忘錄上警惕自己。

「Take your time. 畢竟失去的是我們最親近的人，沒有情緒的波動才是違反人性，那才不正常呢！」失去母親的兒子這麼說。我們互相加油打氣。

度過一段艱辛難熬的日子，至今仍會有不安的情緒在胸臆間微微起伏，但我已不再依賴抗焦慮藥物，任意情緒經過，靜靜等待風平浪靜的時刻到來。

做為獨居生活的新手，我的目標是學習成為「獨自一人也能享受生活的老人」，好好運動、好好吃飯、好好睡覺。幸好，我長年是家中煮夫，料理三餐可難不倒我。

2008年老媽走了之後，時年八十四歲的老爸選擇留守美濃老家獨居六年，他安然自在享受人生終站的靜好歲月，是我的典範。

昨晚九點半，吞下四分之一顆安眠藥，很快就睡著了。一覺醒來已經四點多，很驚喜，期間並未起身如廁，最近的睡眠開始有些甜味了。五點起床，梳洗後做暖身操，六點準時踏進附近的健身工廠，流流汗、沖過熱水澡，還不到七點半。一早運動過後神清氣爽，每天都很期待。

回程順道去市場採買補貨，選購的仍是太太生前喜歡的食材。中午飯菜上桌，坐在對面一起用餐的人卻永遠都不會回來吃飯了。與其用淚水配飯，不如拍張照傳給兒子媳婦讓他們放心──我一個人也吃得很豐盛。

下午閱讀隱地的日記《冬雷震震》。第215頁，他說，心中安穩，一個天清地寧的世界就會出現。