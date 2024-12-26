王大可／細心熱情帶來的美好

聯合報／ 王大可

周末早晨，最喜歡和先生一起到店吃早餐。而家中兩位國高中生最大的願望，就是在周末時多睡一點，身為「早起組」的我們，習慣用完早餐再幫「賴床組」外帶餐點。

先生見這日天氣涼爽宜人，打算先去晨跑，我卻飢腸轆轆，渴望先悠閒地飽餐一頓。為滿足彼此的需求，我決定自行前往用餐，再幫父子三人外帶美食。

抵達早餐店，用線上系統點了份簡單的個人餐，待餐點上桌，再度用系統幫家人點餐，並選了「內用」。原因是我自備了便當盒，打算自行填裝，環保之餘兼有擺盤之效。過了一會兒，店長拿著第二份點餐單過來。「請問您這些餐點是要內用嗎？」我心裡一驚，哎呀，可能被當作是大胃王了！趕緊向店長解釋我的盤算。

沒想到店長聽了，面帶微笑地說：「那我們來幫您分裝吧！您可以告訴我分配這些餐點的方式。」我嘰哩呱啦地說完，店長表示沒有問題，便將三個便當盒帶走了。

第一次遇到這麼熱心的店長，我既心存感激，也擔心複雜的分配方式會造成店家的困擾。用完餐時，店長正好提著我那「聲勢浩大」的便當盒過來，一樣親切微笑：「都裝好了喔！」

誠摯道謝後，回到家，看到三個便當盒裡一絲不苟的擺盤分配，內心除了感激又多了一份敬佩。這額外得來的服務，美麗了我的早晨，細心熱情的店長開啟了客人美好的一天，這麼棒的早餐店，當然是馬上被我放入口袋名單珍藏嘍。

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