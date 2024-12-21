李月治／我們都要成長

由於大女兒很忙碌，小女兒還未赴日本打工度假時，我倆常在周末郊遊、逛街、吃美食。如今進入空巢期的我幾乎都是獨自過周末。雖然我頗能自得其樂，但只局限在家中，一旦要跨出門，總有許多藉口發懶。

好比那年霸王級寒流來襲，陽明山下雪了，網路上有許多賞雪的照片，只見山上一片白雪皚皚，如詩如畫。生長於溫暖南方的我從未見過雪，心中蠢蠢欲動，最終仍未踏出家門。

某個周末和小女兒視訊，提及當日有方文山的講座，「我好喜歡他寫的歌詞。可惜妳不在家，不然可以一起去聽。」「妳自己也可以去聽，好嗎？」她毫不留情反駁。小女兒在日本結識了幾個同樣來自台灣的朋友，有空時會結伴出遊，多數時間仍自行安排休假，獨自體驗異國生活。「今天打算去逛環球影城，那裡有很多限量商品」、「我要自己去看棒球賽」、「今天休假想去京都走走」……隨著逐漸融入日本，她愈發獨立自主。

「我是可以自己去聽演講，但我比較希望妳陪我去，如果妳在台灣的話。」我為自己辯解。「我們都要成長！想去就去，怕什麼？」小女兒語重心長，一副大人的口吻。我忍不住想笑，什麼時候我們的角色互換了？以前盼著她快快長大，現在反而是我被女兒教導要成長要自立自強。

「好吧，那我自己去。」決定向自己也向女兒證明我可以。沒想到出發前才發現要事前報名，只能作罷。當我告知小女兒沒能如願前往時，她說：「妳潛意識根本不想自己出門，所以沒有事先積極報名。」啊，知母莫若女，真是一針見血。許是因為我還不夠獨立，因而做事猶豫不決？或者說，空巢期的我其實還離不開孩子，還沒真正成長。

我想下次即使一人也要勇敢出發，才不會錯過人生中精采的片段。小女兒說得對，我們都要成長。