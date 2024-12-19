家庭主婦／Buy家二人組

「明早有閒否？」

婆婆的問句其實是祈使句，意思是：我們上市場吧！我是司機也是會計，幫忙記採購清單、提醒家裡已有的存貨，以及最重要的：控制預算。預算只有三千，放在小錢包，花完就不能再買。

但市場是個充滿誘惑的地方，每次買菜都像三藏取經，看似風光明媚實則危機四伏，不是吃人妖精，是我們自己多停留一個攤位就少一些錢。

這次車位找得好，推著菜籃先經過「莉莉菓菜行」，買菜能花多少？不過……就六百多。接著是魚攤，買一片公公叨念的魠魚、一袋蚵仔，再買片鮭魚煮湯。

「全部六九九！」走去後頭殺魚的老闆吩咐老闆娘：「找三○一！」

「我知啦！又不是新來的。」

老闆娘俐落挑出零錢：「來，找三○一。」

但雙手奉上的卻是三○五，老闆娘和我交換一個祕密的眼神，小聲地說：「噓！別讓老闆知道。」

老闆娘是在報復老闆的囉嗦？還是一種高明的客戶關係維護方式？兩者皆是。

接著來到今日的目標：買豬油。這攤「黑豬肉」老闆的嘴很「利」，可沒辦法，他的豬油品質最好。黑豬太肥，為了健康，其他的肉，婆婆改去向「阿惠」買。

阿惠的豬肉更高一個檔次，婆婆大手筆花了一千二，加上是老客戶，阿惠把藏在冰箱、本來要自己用的軟骨排貢獻出來，再多送一包豬肝。

為了放進大袋豬肉，我得調整一下菜籃配置，順便警示婆婆：「已經花兩千六了！」

充耳不聞的婆婆指示要我走在她前面，原因是：「我不想給賣鴨肉的看到。」賣鴨肉的很會招攬生意，婆婆只能避開她。至於賣雞肉的為什麼叫「賣鴨肉的」，往後有機會再說。

如果炒高麗菜少了蝦米，公公總會小小抗議：「欠一味！」基於此，再怎麼樣也要保留預算買「澎湖的」蝦米。我不過好奇問了黑黑的蚵乾，老闆便趁勢熱情試吃一輪，最後多了冬蝦、扁魚和魩仔魚，婆婆抽出七百，犯規地說：「我自己有多帶錢！」

真的不能再買了，但婆婆說今天初一，拜拜還少一份供品。最後，我和婆婆倒出所有零錢，剛好買一塊蛋糕。

回程車上馬上開起檢討大會，結論永遠是：該買的要先買。但是知易行難，人都到市場了，怎可能只去或先去某一攤？有些事情想起來簡單，放到生活中卻很難做到。

中午就吃豬肝麵，趁新鮮。豬肝用米酒洗過，用一些醬油醃十分鐘，最後抓些太白粉和薑絲、蔥白略炒至半熟。湯麵好了，再把豬肝放進去，關火，上桌。

豬肝鮮而不羶，軟Q又有點苦甘，這滋味要練習過才會欣賞。一向吃得少的公公，今天主動要求再一碗，我好開心。

「你要多吃點！看你胃口好，煮的人最歡喜了。」婆婆說出我的心聲。

公公胃口好，婆婆心情好。錢雖然花光了，但是大家的肚子和心裡都飽了。