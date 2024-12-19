吳錄盛／老爸爸的玩具

八月初，兒子邀兩老共進晚餐，到常去的店家吃火鍋。行前問我的手機攝影課上得如何了。我告訴他，還行，學新東西可動腦又可打發時間，只是成績不怎麼樣，還不能結業。兒子說那就繼續上。

席間眾人把手機放餐桌上，四支皆iPhone，一支14、兩支13，我的是XR，還是家人換新機留下的。突然想起多年前公司配發的第一支手機──黑金剛，粗大又重，功能雖然簡單，但當時有它已經很時尚。我問兒子：「記得你的第一支手機嗎？」兒子記得國小四年級用的易利信。之後家人大約兩年換新機，皆改用iPhone，全家都「i」，只有我為了買新機及繳全家的通訊費常「哀哀叫」。

返家途中，兒子聊到塵封多年的往事。他埋怨若干年前，盼著買朝思暮想的遊戲機，我認為不適合而拒絕，他一再吵著要，我動怒開罵後裝腔作勢要揍他。他對此事銘記在心，但我壓根兒想不起來，聽完除了不好意思外，也訝異當初為何會如此？不知有沒有造成他心裡的陰影？

到家後，兒子遞給我一個黑色盒子，說是送我的玩具。剛才他提起關於玩具的不愉快回憶，如今卻送我玩具，湧起一陣歉疚。打開盒子，竟是頗受歡迎的照相型手機Samsung Galaxy S22，真是送禮送到心坎裡，教人滿心歡喜！兒子隨即將舊機的資料轉移，讓我無縫接軌使用新機，備感溫暖。

手機是我的貼身秘書、資料庫、詢問台，是日常不可或缺的工具。近期上了手機攝影課，正想換支照相功能較好的手機，沒說出口兒子卻知道。

今天的玩具不只是玩具，是禮物，更是親子關愛的連結。年輕兒子以前受現在施，年邁父親之前施如今受，施與受都幸福。而在兒子的一句：「小時候，你買玩具給我，現在你老了，換我買玩具給你。」提前為父親節畫下愉快又溫馨的句點。