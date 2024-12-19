蕭愉馨／蝸牛背書包
今年，初次入學的雙胞胎姊弟，開始學著自己背書包、牽著彼此進校門。
某個下了整晚傾盆大雨的周五過後，迎來風和日麗的周六早晨，姊弟倆吃完早餐便迫不及待到後院玩耍，青青草地上仍有昨晚的露珠與濕氣。
四隻小腳丫在草地上來回奔跑，忽然發現有小訪客緩慢經過，弟弟蹲下身，瞧著小訪客問道：「蝸牛也要背書包去上學嗎？」
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