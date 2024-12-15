鄉下老家後院滿是果樹，我常邀同學來玩，這片庭院成了我們童年歡笑的見證。

一次，阿美站在結滿果子的蓮霧樹下，然而樹實在太高，她搆不著垂枝的果子，爸爸見了笑著上前，熟練地為她摘下。多年後，大哥無意間翻看我的國中畢業紀念冊，指著阿美說，這女孩聰明又漂亮。再後來，阿美當真成了我的大嫂、爸爸的媳婦。二哥幾年後娶了直爽又擅烹飪的阿敏，也是我頗為要好的國中同學。

誰能想得到，國中同學會一個個成為家人，包含我的另一半。

班上的阿儒，不僅功課優異，還無師自通學會口琴、桌球和跳棋，在資源匱乏的鄉村裡，他彷彿自帶光芒，讓我忍不住對他刮目相看。

那時我常看連續劇，想知道接下來的劇情，而他家剛好訂了周刊，他毫不猶豫地借我。這一份細膩的心意，似乎早已埋下某種玄妙的聯繫。

國中畢業時，阿儒給了我一封信，寫道：「這只是暫時的離別，我們都要好好讀書，期待再相會。」我把它珍藏了許久。

某次同學會上，許久未見的阿儒點歌時選了我倆合唱過的〈港都夜雨〉。心想他會再邀我同唱，他卻獨自唱完。當下心中的失落和憤怒像潮水般湧上來，返家後，氣到不行的我甚至將珍藏的信丟進垃圾桶。

然而緣分沒有斷，又過了幾個季節，一樣的同學會，阿儒突然主動送我回家，並邀我去南部走走。我終於鼓起勇氣提起那封信與詢問後來的疏離，他有些尷尬地笑了，低聲說明他因自覺沒成就而興起的猶豫，以及未曾改變的情意。我釋懷了，選擇牽起彼此的手，讓一切妙緣繼續延續。