張瑜鳳／百工圖：理想的一天

社會運作 仰賴每一位職人

身為大學生的哥哥正在準備期末考，人在國外的妹妹已經開始準備度過耶誕假期。媽媽只好練習兩個時區的生活，跟哥哥吃早餐，順道打視訊電話給妹妹，雖然她那裡的月亮正掛在天上。

「現在無論相隔多遠，講視訊電話都可以見到人，以前遠距離戀愛，困難重重，堅持到最後真是不容易。」媽媽不禁感嘆。

科技時代，上課、開會都能運用網路，疫情期間，法院也施行視訊開庭的應變措施。哥哥在學校的課程幾乎都有錄影，可以隨時回放、仔細做筆記，真是幸福。

「期末考前還會有助教幫忙複習，這堂課我是絕對不會蹺的。」哥哥說。

什麼啊？意思是教授正常上課時你都不在？

爸爸西裝筆挺地從房間走出來，問道：「什麼蹺課？誰蹺課！」

「沒有沒有！爸爸你穿這麼帥，要去哪裡？」哥哥顧左右而言他。

「今天根本行程滿檔。」爸爸說，「早上要去告別式鞠躬，中午是高中同學會，下午和國外連線開會，晚上朋友孩子結婚。」

趕快把爸爸送出門，媽咪不禁羨慕，當男生多方便呀！一套西裝走遍天下，頂多換個領帶顏色，就可以配合婚喪喜慶等場合。如果是媽媽要出席這些場合，勢必要不同的裝扮才行。所以啊，我常常去逛百貨公司也是情有可原，很辛苦的……

「媽咪，別找藉口了，妳又不是每天都有這樣的行程！」妹妹隔著半個地球，被吵醒講電話，口氣不怎麼開心。

「職人恪守崗位，社會運作正常。」

每一天睜開眼睛，我們都要仰仗很多人的善盡職責，才可能順利地生活。早餐店的阿姨得提前好幾個小時就上工，否則熱騰騰的蛋餅、豆漿哪裡來？公車或捷運需要準時的駕駛員及站務人員才可以啟動；馬路上累積整晚的落葉和垃圾，要靠清潔隊員將它們清掃移開。而辦公室的清潔阿姨、警衛人員、外送員，或是戶役政等政府機構的公務員也要各就各位，更別提醫護和軍警人員，統統要在崗位上待命。

法官開庭 一日看盡生老病死

「整個社會運作，可以說是一環扣一環，需要互相配合，」媽咪特別感慨，「我在開庭的時候，一個案子接一個，簡直就是一日之內看盡生老病死。」

例如，第一個案件是孕婦生產的救濟事件，然後是幼兒園因為設施缺陷而勒令停業，再來是國小老師是否涉及不當管教而被停聘，接下來是參加專門技師考試質疑評分不當而提起的訴訟，然後職場性騷擾霸凌事件、勞保事件、都市更新計畫事件、稅務案件，還有子女被社會局催討早已失聯的父母在安養院的費用……

「媽咪，妳講得我都頭昏了，」妹妹抗議：「到底妳在法庭上看到了什麼？」

媽咪看到的，就是人生的故事啊！

媽咪工作的行政法院，處理的大多是人民與行政機關間的訴訟，其他的民事、刑事、少年、家事庭的法官，面對的案件，何嘗不是人生百態？原告帶著他的訴求進來法庭，被告何嘗沒有他的委屈？誰都希望得到事實的真相以及公平正義，「我整天都穿著一樣顏色的法袍，但是面對的，卻是百樣的人生。」媽咪感嘆。

「媽咪，我們學生也是一樣面對不同的教授、同學，還有寫不完的作業啊！」妹妹在撒嬌。

就像四季更迭，時序漸進，各階段都有我們必須完成的任務。「現在會哭著埋怨的事，總有一天可以笑著說出來。」媽咪鼓勵著妹妹，「我都是這樣給自己心靈雞湯呢！」

「雞湯？我真的好想喝熱騰騰的雞湯啊！」妹妹哀號。

那妳就上網學做雞湯的方法吧，網路可以解決一切問題，不是嗎？

「我覺得走路去餐廳吃比較快，」哥哥建議，「要不然妳就回來吧，媽媽──」哥哥斜眼看著我，「她會去──買給妳吃。」

紛爭善用調解 不必統統跑法院

是的是的，術業有專攻，媽咪的廚藝基本上就是足夠煮泡麵加蛋，何況爸爸也說過，媽媽煮的泡麵是全世界最好吃的呢！

「爸爸如果不這麼說，在家裡連泡麵都沒得吃吧。」哥哥小聲地說。

要不是你爸爸還會寫幾句噁心的話灌迷湯，這二十幾年的婚姻如何維持下去呢？唉，都怪我年少幼稚，想當初……

「媽咪，妳理想中的一日要怎麼過？」哥哥實在是個轉換話題的高手，跟誰學的啊真是。好吧，各退一步，妥善解決紛爭。

「我最喜歡的，就是進辦公室，看到桌上當事人遞進來的撤回狀，說著因為多方思慮之後，決定要與對方和解，不再興訟。」媽咪說，「或者是我當庭勸諭雙方，當事人願意接受我提出的和解方案，簽署和解書，握手互相鞠躬後離開法庭（並且永遠不再進來）。」

當然還有就是，社會平靜安詳，理性對話，就算有紛爭，也可以選擇去鄉鎮市調解委員會申請調解；不管是勞資雙方的紛爭、家事離婚或監護權等案件，只要大家願意心平氣和面對面坐下來溝通，都有調解委員可以幫忙。

「媽咪，妳跟爸爸都是法律人，還不是常常在大聲『交換意見』，總要小黃叔叔來家裡『調解』？妳別想著天下太平，先把家裡搞定吧……」妹妹殘忍地說出真相。

好好好，新的一年就快到了，媽咪一定會努力的。妳看我不就把埋怨爸爸的五千字都刪除了嗎？

●關鍵思考：請善用「調解制度」解決紛爭。