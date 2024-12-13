闃黑的夜空中，疏疏的星，疏疏的林，柏油路上，疏疏的燈，拖著長長的影。嚴寒隆冬，冷風凜冽，巷口小吃攤頭的招牌燈仍在風中搖曳，為深夜晃悠的人灑落一小段路的碎光。

煮麵的滾水鍋子熱氣蒸騰，滷水味和麵香迎風相送，恍惚間，一碗大滷麵的影像映入眼瞳，一個小女孩燦笑如玫瑰。兒時回憶，如瀲灩波紋緩緩擴散。

阿公阿嬤的家，是我小學時代的避風港，也是食物補給站。因為就在學校對面的小巷子，每次放學，我總是徑直衝向「老家」，親切的阿公和黏人的小黑貓早已等在家門口，循著香氣的牽引走進廚房，一個俐落嬌小的身影，正在爐火前搬演絢麗的美食大秀。

不消半刻的時間，一鍋滷麵華麗上桌。阿嬤滷麵的食材，有阿公自家肉攤鮮宰的豬肉、當地早市的小蝦米、旗魚肉、木耳、青蔥、阿姨家栽種的綠竹筍和有機乾燥香菇，這些尋常的食材，搭配阿嬤的神祕調味，造就一碗香醇甘甜的滷麵，也是讓我魂牽夢縈的佳肴。那滑順爽口的麵條和鹹甜合宜的湯頭，加上白胡椒的辛香，咬住我的味蕾，在嘴裡彈奏出美妙的樂章，在心裡綻開了朵朵煙花。

阿嬤家的滷麵和外頭店家賣的就是很不一樣，是我至今吃過最美最好的滷麵。我想，那湯頭如此鮮美，除了不可言說的祕密武器，一定是加了魔法阿嬤滿滿的愛，以及希望孫女溫飽的真心實意吧！尤其入了冬，四點放學過後的天空，像暈染開來的墨色，涼意陣陣襲來，能吃上一碗熱騰騰、五彩繽紛的滷麵，是多麼奢侈和令人心羨的幸福。

這一刻，默默祝禱時間像永不融化的奶油一樣凝滯。

大夢初醒，景色零落，鮮少人影，兒時玩伴紛紛搬離，阿公阿嬤也遠行他鄉，巷口的麵攤招牌燈微微亮起，仍在月光下等待著，仍在賣著他們的血淚汗珠，賣著一代人的故事，也賣著我的美夢。

行在靜謐的深巷，在半天雲裡，一隻黑貓悄悄步過屋簷，那黑色的毛皮像是吸收了所有的星星一樣深沉又耀眼，瞳仁熠爍，雨絲和眼角擠出的大海，平行落下，我不發一語。

●評審短評： 陳彥任／運鏡洗鍊細緻，細節詳實。跟著作者的鏡頭從冬夜走到熱氣騰騰的餐桌，再回到微涼的星夜，看完只想說：好想來碗大滷麵呀！ 廿四個地方媽媽／用料不手軟，堪稱華美的消夜文。雖說是尋常食材，但在魔法阿嬤加持下，香氣飄出螢幕，我也想要有這樣一個阿嬤（重點誤）！首尾呼應，夢醒人散，淚眼模糊間，幸好還有文字能書寫回憶。