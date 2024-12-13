盧初／麻油桂圓荷包蛋

打開家門，一股麻油香撲鼻而來。「媽，妳在煮什麼好料？」嘴饞的我，三步併兩步朝廚房跑去。藥補不如食補，「麻油桂圓荷包蛋」在我家是天氣轉涼的必備佳肴。

桂圓、麻油、老薑片，三種食材都是狠角色，風味存在感極強。單吃桂圓頗為甜膩，麻油風味濃厚，老薑更以辛辣聞名。但在母親的巧手調味下，造就香甜甘醇的好滋味──桂圓的甜調和了老薑的辣，老薑的辛則讓桂圓甜得更有層次，麻油也收斂了濃郁氣息，散發淡淡清香。

這道簡單的料理，母親很重視下鍋的次序，必要冷鍋入麻油，桂圓待荷包蛋大略凝固才下鍋，以免由甜轉苦；為均衡營養，母親還會加入高麗菜，並灑上米酒增添香氣。

我捧著熱呼呼的碗，迫不及待咬下焦黃吸飽湯汁的荷包蛋，唏哩呼嚕下肚，整個人都暖活了起來。窗外寒風咻咻敲打，似乎也想破窗而入，一嘗這暖心的好滋味。

台北冬天的濕冷，對我而言並不難熬，是母親不時的溫補造就。這道料理之所以美味，不只歸功於媽媽的用心烹調，更因為裡頭有千金萬銀也買不到的獨門祕料──媽媽的愛。今年冬天，換我為麻油桂圓荷包蛋添上「女兒的愛」。