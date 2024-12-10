平也良／熟齡覺醒  

最近與老公經常起衝突，每當看不慣他屢勸不改的「惡行」──如馬桶蓋不掀起來導致殘留使用痕跡、擦過嘴的衛生紙隨處擱置、開車遇龜速車就飆粗口……我忍不住有所指教時，他會見笑轉生氣，兩人因此爭執頻起。

幾天前他又路見不平，對突然竄出的外送機車冒出不雅字眼時，我忍不住翻了白眼並請他重視車品和個人修為。老公則認為是對方的不當駕駛在先，我不明就裡的指責影響了他開車的心情和安全性，音量也大了起來。

向來沉著冷靜、不輕易動怒的他近年似乎老來轉性，我提出觀察心得：「我覺得你愈老脾氣愈壞，動不動就罵髒話，說你兩句就暴走，你以前不是這樣的啊！」他沒好氣地回我：「妳以前也不是這樣的啊，不會這麼愛頂嘴！」

哇，真是一語驚醒夢中人！原來老來轉性的人是我不是他。或許從前的他未必總是心平氣和，只是我會在他的一聲令下就少說兩句，「唯夫命是從」恐怕才是維持兩人關係和諧的關鍵。

有歲數的我如今不甘再當個溫良恭儉讓的小女人了，不會為了要做良母而隱忍當賢妻，不會為了家庭共好而對於他的不當行為選擇有眼無嘴或默默善後，當他叫我閉嘴的時候，也敢繼續喋喋不休了。

還得感謝老公惱羞成怒的一席話讓我突破盲腸，也暗自竊喜。從前那個謹遵不必辯口利辭、依循出嫁從夫而習慣忍氣吞聲的古代女子，在近耳順之年有了「夫妻生而平等」的熟齡覺醒。

不必照單全收不合時宜的男尊女卑、三從四德，不必再是他說了算、我說的都算了，勇於據理力爭──知道自己被老公認證的人設翻車是因為「性平觀念」有跟著時代在進步，這樣的熟女大變身，還真是不錯！