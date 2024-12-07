十月在凱道，首度為孩子舉辦的兒童國慶活動「大FUN凱道─兒童未來市」，幸運地在天時地利人和齊備下，聚集了超過三萬人次的親子，在總統府前為自己創下透過兒童視角規畫的城市半日遊紀錄。

玩樂現場的家長畫外音群像

以孩子為主角的體驗，在現場的觀察中發現許多家長呈現的有趣現象，比如：

顏料滑道會讓孩子透過無毒安全的各式顏料，在設定的滑道中隨意上身，自由感受色彩的揮灑，讓自己成為創作的成品。不過，家長會在一旁吶喊：「小心你的頭髮！等等可以換衣服，但是頭髮要注意！頭髮！」（孩子們自然是充耳不聞）

汽車區的孩子，看到能設計製作屬於自己的車子時，眼睛發出的光芒，似乎可以照亮整座城市。但專屬孩子的生產線，不時會聽到來自家長的畫外音：「那個要再轉緊一點啦！次序不對搞錯了！要換大一點的零件才可以……」作陪的大哥哥於是默默把孩子往內挪到家長視線的遮蔽區。

孩子才能進入的「菜市場好好玩」，沒有家長就更好玩了！首先必須由志工架起人龍來阻擋不斷試圖闖入的家長，有的說要幫忙拍照、有的說想提醒孩子別買錯，也有硬推著哭泣的孩子進場的，表示不能放棄有名額限制的珍貴機會。待在場外的家長也頻頻對場內的孩子喊話──「不要忘記買小黃瓜！」、「牽緊你弟！」、「小心錢要收好！」甚至在孩子出場後便立刻檢查環保袋──「哎呀，你又不吃茄子，幹嘛買？」（孩子表示大家都買了也想試試老闆娘教的吃法嘛！）「怎麼買這麼多？算了我們等等回阿嬤家吧！」（阿嬤耳朵癢）

有陽傘可遮蔭的餐飲區座位，占位坐定的家長們似乎黏住了屁股，毫無起身挪動的意思。工作人員忍住衝動不上前詢問：「服務台廣播好幾次的○○小朋友在找的爸媽，是不是你們呢？」

孩子展創意 紙箱汽車變包廂

傍晚的汽車電影院，雖然放映時就飄雨了，但有聰明的小朋友運用稍早在汽車區做的厚紙箱汽車，改版布置成遮風避雨的汽車旅館，兄妹倆瞬間成了包廂區的貴賓，舒服自在地觀賞電影。媽媽則穿起輕便雨衣在旁靜靜陪伴……真好，我們終於等到孩童視角最幸福紓壓的一幕。

希望孩子的想法或主張被大人看見，最重要的目的，是因此讓孩子得到更多的包容、支持、尊重與信任。這不是傳統觀念的「慣孩子」，而是希望孩子更健康正向地長大。

開口敦促前 不能忘的必修課

作為餵養、陪伴、引領孩子的大人，不論是師法自己成長經驗中的家長，或身邊的家長同溫層，還是看著教養書依樣畫葫蘆，甚至像電玩打怪般關關難過關關過……這個世代的我們，要學習認識每個孩子都是不同的個體，沒有任何必須複製貼上套用的模式。在不久的將來，現在的孩子會變成主人，成長過程中所有的探索、認知與養成，最終蓄積為個人的能力與價值，決定了他們在未來世界的位置。

所有家長都想推著自己的孩子向前邁進卡位，但可能要先想清楚：此刻出手的，究竟是孩子還是家長的判斷取向與選擇？大人請帶著孩子一起尋找答案。在學校、家庭、社交活動、公民參與等不同的面向，多方觀察、搜集孩子的反應、表現與潛能。

正如同許多家長帶著孩子們來凱道，除了開心玩耍，更可以在安全開放且多元的場域設計中，放手讓孩子做真實不完美的自己。過多的干涉或事不關己都太可惜，失去跟孩子們一起在享受快樂、嘗試新事物、面對錯誤失敗的挫折或得心應手的喜悅中認識自己的機會。

活動結束之後，許多孩子表示凱道好有趣、好開心、好好玩！對於孩子的未來，希望這只是一個開始；而關於家長的成長課後班，要為自己分享安排的課程，更是刻不容緩。

第一堂的必修課「相信孩子」，請大家儘快上線！