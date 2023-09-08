Silence／第十個初次見面的紀念

我和先生不知哪來的默契，從相識至今一致認為，情人節對我們而言是個無須特別慶祝的日子，因為「初次見面」的那個日子更特別。因此，我們創造了一個屬於我倆的「初次見面紀念日」。

不過，初次見面那天，我們雖然有個愉快的會面，卻沒有羅曼蒂克的畫面。而且最後他還被我拒絕。那天他認真地問我，是否能接受像他這個年齡的人做為未來的伴侶？我明白「他這個年齡的人」指的是他自己。我認為交朋友不必太在意年齡，但若是尋找伴侶，快邁入七十的他，未來還有多少時間能與我同行？

於是我婉轉拒絕，但樂意與他維持友誼。他大器接受我的回應，卻仍默默等待契機。結婚後，某日聊起那一天，想不到他竟感謝我當初就算是想拒絕，用字遣詞也那般小心翼翼，處處考慮到他的感受。

人與人初次見面，自然都會表現尊重彼此的那一面。然而，隨著時間流轉，彼此認識久了、關係熟了，該有的應對進退，我卻遺忘了。

過去，我曾因洗衣服這件小事，對先生表達負面情緒。當時我在意的是，待洗衣物他怎麼堆著不洗，卻先去洗一些無關緊要的東西。我想向他表示任何事情都有輕重緩急，可是我的負面情緒一湧而上，說出的話就像刺耳的聲音。

那是第一次看見他瞬間變得沉默，他不進行解釋的反應給了我不小的衝擊。

其實一路走來，先生對我始終如一。就算彼此意見分歧，也從未在我面前激動表達負面情緒。反而是我忘了初次見面時的那份恭敬，與在意他感受的那份初心；更忘了就算是親密的家人，也該保持應有的分際。若不自我反省，即便他有再多的愛與包容，也會被我消磨殆盡。那一次，他依舊溫柔地包容我，我終於開始懂得要適時退讓，柔軟自己。

每一個初次見面紀念日，我們都會重回舊地。除了拍照留念，也提醒自己：婚姻路上不僅要相互扶持、相互體諒，更要懂得相敬如賓之外，還可適度用幽默調劑。

終於，我們擁有了第十個初次見面的紀念。祈望時間流逝慢一點，懇求歲月寬恕多一些，好讓我倆有更長久的時光共度餘生，一起留下更多個初次見面的紀念。