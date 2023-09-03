鳴鳴、鴻鴻兩兄弟對於「吃」的表現，差異很大。弟弟鴻鴻幾乎來者不拒，有時怕他吃太快，叮嚀他：「慢慢吃。」他一口就吃掉半塊餅乾！

鳴鳴吃東西則顯得「很囉嗦」。給他櫻桃，咬一小口，說：「這個味道我不適應。」大家面面相覷，我們這些大人從沒對食物用過這個詞彙啊！他喜歡吃酸梅，得到一顆，坐在小椅子上像松鼠一樣捧著那顆小小的酸梅一口一口啃齧。正在長牙的他，啃著啃著口水流下來又吸回去。我說：「鳴鳴你在幹嘛呀？」他說：「我在喝酸梅湯。」