七月份，兒子參與學校暑期收托，為期三個星期。至於那剩下一星期的空檔期，我得和兒子朝夕相處。趁著此時恰好是兒子喜歡的獨角仙和鍬形蟲出沒的季節，便帶著他爬幾座山，找蟲之餘，兼顧放電之效。

上山前，我們一起閱讀了《甲蟲王戰鬥力大百科》，認識甲蟲的種類和習性，並對登山準備與安全進行了基礎的了解。不過，尋找獨角仙和鍬形蟲的蹤影卻不如預期那般簡單，在步道上遇到的生物，多是攀木蜥蜴、蜘蛛、蝸牛，還有成群的猴子。直到第四天，在光臘樹的身上，我們找著了牠們的身影。兒子開心地歡呼起來，雖然數量不多仍心滿意足。牠們光亮的翅鞘、挺拔的獨角和如月形的大顎，讓我們看得目不轉睛。

兒子一直想抓一隻回家飼養及觀察，我同理他的心情，但也教導讓牠們留在原地，才是保護和對牠們好的表現。試想，如果每個人都帶走一兩隻，牠們就無法繼續生育，數量會愈來愈少，未來要欣賞牠們也會更加困難。

最後兩天，我們沒到其他地方，讓兒子仔細觀察。要返校的前一天，他對著昆蟲們說：「要好好長大喔，生好多小寶貝，等我明年暑假再來看你們喔！」我會心一笑，很欣慰兒子確實長大了。