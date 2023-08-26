Gillian／地圖迷宮

有一天，女兒拿著爺爺奶奶從捷克帶回來的小冊子，是復活節彩蛋的繪圖本，其中一頁是迷宮，可以找尋復活節彩蛋的路徑。女兒說：「這是地圖！」我回應：「這是迷宮喔。」女兒困惑地問：「迷宮是什麼？」爸爸在旁說迷宮也是一種地圖，我卻有不同的見解，認為迷宮的目的是讓人迷路，而地圖則是指引方向。但這讓三歲的小孩感到困惑，她在迷宮上亂跑，不受線條的約束，好像在玩一個迷你遊戲。

作為一個幼兒園老師，我開始思考如何讓三歲孩子體驗迷宮的樂趣。我們可以在室內或室外建立一個迷宮，運用簡單的材料，如紙箱、膠帶、繩子等來建立迷宮的牆壁和通道。迷宮中放置一些有趣的障礙物或活動站，例如迷你滑梯、彩色氣球、躲貓貓的洞口，或讓孩子們過橋的平衡木等。這些元素可以激發孩子們的好奇心，讓他們更積極地探索和解決迷宮中的挑戰。

為增加互動性，還可以製作一張簡單的迷宮地圖，讓年紀稍長的孩子在出發前先觀察地圖並討論可能的路線，培養他們的空間認知和邏輯思考能力。另外，引入角色扮演的元素，好比讓孩子們扮演探險家或尋寶者的角色，激發他們的想像力和創造力。最重要的是，與孩子一起參與迷宮的遊戲，鼓勵孩子自由探索和嘗試。

這些點子都是女兒給我的啟發，學習可以是一場有趣的冒險，我已經等不及將這些點子付諸實行，希望可以陪伴她在遊戲中成長，我想她一定會愛上我為她精心布置的超級迷宮。