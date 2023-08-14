李基福／愛因數學流動

牆上時鐘的指針提醒著我，時間已來到夜深的十點半，忙碌了一整天，此刻腦袋早已運轉不靈，但在打了一個哈欠後，我仍強迫它繼續思考國中數學參考書上的習題，而女兒也眼巴巴地坐在一旁，等待我解題後再教導她。

自從女兒升上國中，課業強度一下子拉升了許多，就連功課的分量也是國小的好幾倍。每日女兒放學回家，除了晚飯時間會與我們同桌用餐閒聊，說說學校的趣聞、自己與同儕的互動，其餘就是窩在書桌前，與堆成小山的功課拚搏了！這樣的轉變，大大縮減了我能與女兒相處的時間，突然女兒與我的距離變得好遙遠。

幸好，對於國中的數學，我仍有些許把握，能夠稍稍幫女兒解決她所碰上的數學難題，於是每晚臨睡前的時光便成了我與女兒的數學Q&A時間。為了讓女兒能如期完成數學功課，更為了讓我們父女倆多一些相處的片刻，我會強打起精神，讓思緒在夜深的十點半重新上軌，解開X和Y背後所代表的每個數字意涵。

這樣的時刻，或許數學便不再只是一板一眼，一定只要計算出實解的學科；它更成為了讓我們父女之間的親情能夠流動的同義詞。這樣說來，數學便不再是成串可怕的數字，而是讓愛得以流動的推手了！