梁純綉／阿公阿嬤的醋勁

外子的老友M專程從台北南下，要我們帶他到山林走走，表示他非常需要大自然的撫慰及療癒，怎麼啦？

M以外商公司副總之位退休，後半人生的規畫就是當奶爺。他劍及履及，參加保母人員專業訓練課程，取得證照，待媳婦從月子中心返家，即挑起顧孫之任。

如今M的孫兒小學二年級了，前幾天放學後，迫不及待從書包取出一張A5大小的卡片，得意嚷嚷：「爺爺，這是三代同堂。」原來老師想要學生了解何謂三代同堂，請孩子們將祖父母或外祖父母、爸媽及自己的照片黏貼在這張畫有房子圖案的卡片上。

據M陳述，他目睹卡片的瞬間腦袋是一片空白，接下來是氣惱交加──因為卡片上貼的是外祖父的照片。M哀傷地對我們低喊：「孫子是我把屎把尿、一手拉拔長大的，三代同堂居然沒有我的位置！」

友人美方也有類似感觸，某日，她臉露不悅要我評理。

原來她三歲的外孫極愛自編故事，每則故事必以他的奶奶為開頭或當主角，就是未提外婆；美方予以詢問，外孫竟回答要她排隊，這下美方更是懊惱！她認為自己周一至周五幫女兒照顧外孫，周休二日親家母才接手，理論上她跟外孫應該更親密，怎麼會居後呢？

不過，據我觀察，阿公阿嬤的醋勁有如陣風。瞧，M訴苦完畢後，急急忙忙趕搭高鐵，因為他要到學校接孫兒下課；美方昨天忙著包餃子，因為那是外孫的最愛。陣風過了，阿公阿嬤又像冬日暖陽，繼續關照子孫。