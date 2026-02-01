蘇家宏／從大胖子到大律師

我從小就是胖胖的，國中時的體重已經高達七十五公斤以上，我對於自己的外表很沒有自信，雖然功課不很差，求學的每個階段，我總是不敢追求自己想要的未來，可能是「自我感覺不良好」造成的。大學法律系畢業後，沒考上研究所，也沒考上律師，就去當兵一年十個月，感覺人生很茫然，不知道未來該做什麼工作？

我想起我的父親原本是當小學老師，在我五歲的時候，他為了讓家裡經濟好一點，去報考導遊的工作。他每天去圖書館念書，堅持的態度讓他考上導遊執照，也改變了家裡的經濟環境。就算當時的律師考試錄取率不高，但我想我也可以像父親一樣，為自己的未來拚鬥一次，於是退伍後就開始我「精進法律」的規律生活。

每天早上要趕在七點五十五分以前到學校圖書館門口排隊，圖書館一開門，就衝到二樓閱覽室靠窗的位子坐下，低頭禱告：「求上帝讓我今天所讀的內容都能夠記住。」然後就開始背誦法律條文，依照我自己安排的讀書進度來讀。

中午我會到附近小麵店吃午餐，點三十元的餛飩麵，麵店阿姨看我身材這麼大一隻只吃麵，常給我滷蛋或是一小塊排骨，笑瞇瞇地對我說：「這是多出來的，你要注意營養，請你吃。」心裡感覺暖暖的。吃完就繼續回圖書館念書到晚上十點，或者去補習班聽課，就這樣奮戰到十二月底考律師特考。

考試結果令人開心！

不是考上了，而是差五分就上榜。這讓自我感覺不良好的我，覺得再認真一年就有機會考上。我繼續星期一到六讀書、星期天做禮拜的規律生活，唯一改變的是禱告詞：「求上帝讓我讀的內容都有考出來。」時間過得飛快，十月份考司法官，我覺得考得不錯。十二月底考律師，我覺得考得不好。

隔年司法官放榜，我差一分落榜！

我有如晴天霹靂，想說考得不錯的司法官考試落榜，那律師考試就不可能上了。於是在律師考試放榜的前一天，我們幾個同學到嘉義地方法院散心，我壓根不想看榜單，但我同學在放榜當天查了榜單，跑來告訴我：「蘇家宏，你考上了！」

我不敢相信，到等候開庭的地方打公共電話回家。確認准考證號碼無誤，我拿著電話筒當場失聲大哭，眼淚鼻涕流不停，眼淚都滴到地上了。坐在旁邊等開庭的叔叔伯伯嬸嬸阿姨約十多人看著我，以為我發生了什麼事，被法官判太重嗎？官司敗訴嗎？

都不是，是我考上律師了，我的人生改變了，我不只是大胖子，我變成菜鳥「大」律師了。

感謝我的父親給我很好的人生示範！感謝麵店阿姨這麼多年來的照顧！感謝上帝聽我的禱告！

我可以，你也「一定」可以。