繽紛編輯室／「愛情，啊」網路徵文優勝金榜

主辦單位／聯合報繽紛版 協辦單位／台灣文創發展基金會評審團／盧建彰、羅娃娃

篇名／作者

愛情／力偉

界外／李芬秋的哥哥

愛情的火候／芥子

絲瓜與你／葉心

我們從來沒有準備好／劉家麟

留言區的你／朱朱

愛情啊，我的破鏡練習／如煙

●優勝作將在10月24日起陸續刊登於繽紛版與2025華文朗讀節展區，優勝者除致贈稿酬外，可獲得百年金庸x郁郁YùYù「神鵰俠侶創作65周年限定款」香水一瓶（價值1080元）。