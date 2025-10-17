繽紛編輯室／「愛情，啊」網路徵文優勝金榜
主辦單位／聯合報繽紛版 協辦單位／台灣文創發展基金會評審團／盧建彰、羅娃娃
篇名／作者
愛情／力偉
界外／李芬秋的哥哥
愛情的火候／芥子
絲瓜與你／葉心
我們從來沒有準備好／劉家麟
留言區的你／朱朱
愛情啊，我的破鏡練習／如煙
●優勝作將在10月24日起陸續刊登於繽紛版與2025華文朗讀節展區，優勝者除致贈稿酬外，可獲得百年金庸x郁郁YùYù「神鵰俠侶創作65周年限定款」香水一瓶（價值1080元）。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言