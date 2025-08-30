佳畔／地球人已經盡力了

初到美國，我懷抱著對大熔爐與美國夢的想像，卻快速陷入一場文化衝擊。語言的隔閡、眼神的閃避、聚會裡微妙的邊緣感，有時讓人懷疑，我是不是遇到種族歧視了？

直到某次國際學生座談，老師說：「文化衝擊不是單方面的，對當地學生來說，與外國人相處同樣需要學習與勇氣。」那晚，我夢見自己是個外星人，墜落地球，滿心想交朋友，卻長著透明的觸角與三對眼睛。地球人壓抑驚慌，緊張地面露微笑，他們其實很努力了。

我忽然明白，真正的落差不是來自惡意，而是彼此的陌生。我開始主動破冰、注意咬字、練習幽默，把每一次誤解視為異星探險的挑戰。於是，我的美國夢不再是幻滅，成為一場豐富的星際冒險。畢竟，地球人已經盡力了，我也要更努力融入才行。