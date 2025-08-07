剛降落地球的時候，我沒有發現自己與眾不同。

我學著你們的語言、照你們的時鐘起床、喝你們發明的咖啡，甚至練習笑得剛剛好，像一個地球人。

但有些地方，我始終學不會。比方說，在聚會裡大聲說話，在辦公室裡假裝不累，在明明不快樂的日子裡說「還好啦」。你們擅長掩飾，而我總是露餡。

有時候，我會偷偷在午休時間躲進樓梯間吃便當，那裡沒有人催我快點回去、沒有人問我「怎麼不去聊天」。我可以靜靜地咀嚼一顆蛋，細細吞嚥一口湯，再用五分鐘發呆，什麼都不想。

我知道這樣的我很不「地球」，但我也不再覺得這樣不好。也許外星人就是用來提醒這個星球：有些人不喜歡熱鬧、有些人天生慢、有些人不擅長擁抱，但他們依然是某種溫柔的存在。

如果你剛好也是外星人，請你不要太快責怪自己。

這裡空氣還行，夜晚的燈光也不錯，我們一起慢慢習慣這個星球吧。