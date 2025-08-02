黃一峯／到底是哪種八哥？

冠八哥

Acridotheres cristatellus formosanus

台灣特有亞種 保育類

│分類│椋鳥科八哥屬

│別名│八哥、台灣八哥、加翎（台語）

│大小│體長18~25cm

│食物│雜食性鳥類，會吃各種食物，像蚯蚓、幼蟲、穀物、水果，甚至垃圾、人類的廚餘。

│棲息地│農地、公園和都市等環境。

冠八哥。圖片提供／黃一峯

少見稀客來訪

聽到窗外急促的叫聲，在花園裡築巢的白頭翁親鳥緊急升空站在圍牆上大叫，我偷偷拉開房間窗簾一看，原來屋簷上站著一隻大黑鳥，因為角度的關係，只能辨認出是八哥。怪咖動物偵探怎能輕易放棄，輕輕地拉開窗戶，再探出頭才發現嘴喙是白色的，往上看，額頭前方有一簇帥氣上翹的額羽，「是原生的冠八哥！」我興奮地大喊。好久沒看到原生的冠八哥，一下子動作太大把牠嚇飛了。

為什麼我那麼興奮，因為台灣原生種的冠八哥數量愈來愈少，快要比日本製的壓縮機還少了。要遇見牠們還真不容易。應該很多人會說：「這有什麼好大驚小怪的，八哥不是城市裡常見的野鳥嗎？」但你知道所看到的大多是外來種八哥嗎？

冠八哥。圖片提供／黃一峯

抹上髮膠的暴走族

冠八哥的外型看起來相當霸氣，牠可是台灣本土的原生八哥代表。額頭那一簇高高翹起的羽毛，像是日劇裡抹上髮膠的暴走族混混，是牠的標準造型。不過要遇見牠們可不是那麼容易，比起其他兩種外來種八哥，冠八哥的數量少得很，且是保育類鳥類，牠們比較常出現在城市周遭河濱公園裡的開闊場域，偶爾才會在住宅區出現。根據研究，這與外來種八哥族群擴張的龐大惡勢力有關，白尾八哥、家八哥等外來勢力強搶本土八哥的地盤，為了避免生存競爭，原生的冠八哥就只能讓出棲地，退縮到外來種八哥族群比較少的地方生活，這還真是「乞丐趕廟公」真實現況啊。

白尾八哥。圖片提供／黃一峯

白尾八哥

Acridotheres javanicus

│分類│椋鳥科八哥屬

│別名│爪哇八哥、林八哥、泰國八哥

│大小│體長18~22cm

│食物│雜食性鳥類，會吃各種食物，像蚯蚓、幼蟲、穀物、水果，甚至垃圾、人類的廚餘。

│棲息地│常棲息於平原及丘陵的開闊地、農田、都市，以及市郊的公園綠地、校園、馬路兩旁與分隔島綠地等。

白尾八哥。圖片提供／黃一峯

容易被誤認的外來客

在城市裡，有一種外來種的白尾八哥長得跟冠八哥十分相似，兩者都是一身黑，額頭都有一簇高高翹起的額羽，體型也相近，因此常讓人搞混。其實，牠們最大的外型差異是在嘴喙的顏色，白尾八哥的嘴喙是黃色的，而原生種的冠八哥則是象牙白色，不過，如果沒有近距離觀察，這種辨識方式也是有難度的，但只要記得冠八哥的尾部大部分是黑色的（末端有一點白色），而白尾八哥顧名思義尾羽末端和尾下覆羽是白色的，這樣就比較好分辨了！

白尾八哥是目前數量最多的外來種八哥，族群龐大的牠們已經壓迫到台灣本土冠八哥的生存。牠們原棲於南亞的爪哇與峇里島，所以又名「爪哇八哥」，在原產地因為寵物鳥的商業需求，而遭到大量獵捕販賣，嚴重衝擊原生族群，我們很難想像：在台灣隨處可見的白尾八哥，在自己的故鄉卻是瀕危鳥類。

什麼都吃的鳥

白尾八哥的體型比白頭翁大一些，如同黑幫兄弟，常成群結隊行動，每群八哥都有各自的地盤，其排外的領域性，也讓其他小型鳥不敢靠近。雜食性的牠們葷素不忌，除了果實、種子、昆蟲或是小型爬行動物外，連其他鳥類的鳥蛋、雛鳥，甚至是動物腐敗的屍體都吃，也難怪牠們到哪裡都可以安身立命。

打群架的小混混

白尾八哥的脾氣似乎不太好，喜歡拉幫結派群聚的牠們也常常起衝突，曾經在路邊看到一群白尾八哥無視附近人來人往，圍成一圈，中間有兩隻八哥大打出腳（牠們沒有手啦），其中一隻還用身體把對方壓制在地上，而外圍正在觀看這場打鬥的白尾八哥，還不時加入戰局補上一腳，十足就像黑幫古惑仔電影裡的爭鬥場景，讓當時在現場的我看得目瞪口呆，小小八哥還是很兇狠的！

白尾八哥。圖片提供／黃一峯

住在交通號誌錏管裡

外來種的白尾八哥為什麼容易在其他國家落地生根呢？這與其喜歡開闊的習性有關。當一處土地被人類開發、砍伐森林之後，往往牠們是最先進駐的鳥類，野外八哥是利用樹洞、岩縫等縫隙來築巢繁衍，近年來城市八哥找到更好的住宿點——馬路上交通號誌使用的銀色錏管，只要繁殖季一到，就可以見到牠們在紅綠燈上忙來忙去，有的叼著巢材，有的咬著食物，然後以飛快的速度鑽入支撐號誌的錏管開口中，這不但是現成的巢穴，甚至還有研究人員發現，這些錏管在太陽曝曬下，內部空間就像是恆溫的孵蛋器，還能幫親鳥節省孵蛋的時間，也難怪這些外來種八哥們可以「生生不息」。

不過這樣的繁殖方式也威脅到了同樣利用各種孔隙築巢的麻雀，雖然沒有研究證明，但我曾親眼見到八哥把麻雀放置的巢材抽出來，再換上自己的，然後強行入住的情況。

家八哥。圖片提供／黃一峯

家八哥

Acridotheres tristis

│分類│椋鳥科八哥屬

│別名│眼鏡八哥、加翎（台語）

│大小│體長24~26cm

│食物│雜食性鳥類，會吃各種食物，像蚯蚓、幼蟲、穀物、水果，甚至垃圾、人類的廚餘。

│棲息地│常棲息於平原及丘陵的開闊地、農田、都市，以及市郊的公園綠地、校園、馬路兩旁與分隔島綠地等。

戴著黃色眼罩

城市裡另一種族群數量很多的外來種八哥——家八哥，也常常讓人分不清楚誰是誰，畢竟都是同一個家族，雖然和白尾八哥一樣嘴喙為黃色，不過家八哥的眼睛後方有一塊三角形亮黃色的裸皮，讓牠們看起來好像戴了一個黃色眼罩，另外身上羽色有三分之二為咖啡色，因此不難分辨兩者的不同。

這裡不是我的家

家八哥，名字雖然有個「家」字，但台灣可不是牠本來的家，原產於南亞和中亞，同樣也是因為寵物鳥的需求，被綁架到台灣，除了是「逃獄」的籠中逸鳥，宗教的不當放生也造就了族群壯大，幾十年過去，這裡也真的變成牠們的家了。適應力、繁殖力極強的家八哥真如其名，四處為家、到處劃地盤的結果，就是被多國認定為入侵物種，甚至列入世界百大入侵種之一。

家八哥。圖片提供／黃一峯

聲音模仿高手

早期八哥之所以受到人們喜愛，都是因為「歌聲」所致，尤其牠們的模仿能力強，可以模仿人類說話，也因此成為鳥類市場的寵兒。其實仔細觀察野外的八哥，可發現牠們的叫聲非常多樣，可高可低，時而婉轉、時而嘹亮，連我這怪咖動物偵探都常被考倒，因為牠們不但有自己的叫聲，還會模仿其他鳥叫，甚至是號誌聲、警報聲、歌聲等人造聲響。不過八哥學這些聲音、模仿人說話，都不是因為好玩或要討好，而是為了增加自己聲音的豐富度，用與其他八哥不同的聲音來讓自己在眾多追求者中勝出，得到母鳥的青睞，獲取傳宗接代的機會。

所以當你看到網路上那些八哥鳥學人說話的影片時，不用太自作多情，牠們沒有要和你聊天，人類的話語對牠們來說只是一個特別的音調而已，沒有別的意義啦！

冠八哥、白尾八哥、家八哥。圖片提供／黃一峯

三種八哥比一比

台灣常見三種八哥乍看之下都長得差不多，怪咖動物偵探來教大家如何辨別吧！台灣原生種的「冠八哥」全身羽色黑，最大特徵是嘴喙為象牙白色，額頭前方的羽簇高翹顯眼，眼睛虹膜為黃色，尾羽末端有一點白色；外來種的「白尾八哥」全身羽色黑色，額頭前方也有羽簇但沒有冠八哥那麼高翹，其辨識特徵是：嘴喙黃色，眼睛虹膜為黃色，尾羽末端尾下覆羽為明顯白色；外來種「家八哥」頭部黑色，身體為咖啡色，嘴喙為黃色，最大差異是在眼睛周遭裸皮為黃色，眼睛虹膜為藍灰色。記住以上這些特點，就不會認錯！

●摘自遠流出版《怪咖動物偵探2：家門外的野鄰居》