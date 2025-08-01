李志文／【這個職業有祕密】病中領悟的轉行風雨

四十二歲那年，我從原本穩定的電腦專業領域，投身保險業務。那是一個我從未想過的行業，如果說人生是一條筆直的軌道，我親手拉動了轉轍器，轉軌到一個不熟悉的方向，與過往十七年的工作經歷完全南轅北轍。

第一件事是補齊自己的保障

那年是民國97年，恰巧也是我生命翻頁的時刻。轉職的原因除了原有的工作太忙太累，從事保險業務的妻子意外地在近四十歲高齡再度懷孕，更是關鍵。多年來，她看我每天日以繼夜在電腦前賣命，薪水也沒有多多少，不只一次遊說我轉行入保險業，但我總以「不懂行銷、不擅推銷」回絕。直到某一日，望著她挺著大肚子奔波於業務第一線，我終於說服自己：「或許，該換條路走走。」

走進保險業的第一課，不外乎學習行銷、客戶服務、增員、輔導，不斷進修與時俱進的金融常識、政府相關法令。我也順便審視自己的保單，不看不知道，一看嚇一跳，身為一家之主，我竟是家中唯一沒有規畫重大疾病保險的人。那一刻，我不禁自嘲，原來拉近與專業的距離，是從被忽略的自己開始。於是，我第一件事就是補齊這項保障。

沒想到，這個看似平常的舉動，竟成了未來遮擋風雨的一把傘。

隔年，我被診斷出甲狀腺癌，醫師告訴我，這種癌症女性發病機率遠高於男性，可我偏偏「中獎」了。雖說是屬於較輕微的癌症，仍需手術切除雙側甲狀腺，並進行淋巴清除手術。術後因牽動聲帶神經而無法講話。說話是業務的命脈，這下等於斷了命脈，只能先辦理留職停薪在家中休養。

好在前一年投保了重大疾病險，家庭經濟不至於崩潰，於是應住在美國的大姊多年來的邀約，我們全家人前往馬里蘭州休養散心五個星期。反正我在國內無法講話當啞巴，英文不好，去國外也理所當然當啞巴。在異鄉的日子，我專心當一個安靜的旅人，用眼睛看世界，心想要不是因「病」際會，這輩子應該很難有機會去美國，一家五口更不會一起踏上那趟旅程。

回國後，我接受聲帶修復手術，於十二月重返職場。那場病，某種程度上也打通了我行銷的任督二脈。我不再是倉皇地推銷，而是以一種經歷過風浪的心態，去理解客戶真正的需求。保險不該是數字遊戲，它承載的是每一個家庭的未來風險。

那份尊重比任何業績都溫暖

民國99年，台北市某賣場的保險推廣攤位上，我一次次地向路過的陌生人自我介紹，面對大部分路人的拒絕，這也是對自尊的千錘百鍊。當我將名片遞給一位穿著樸素的男士，未料對方沒有第一時間拒絕，而是客氣地表示自己正在考慮投保，已經和朋友洽談中。我婉轉向他表示：「讓我們聊聊，或許我可以為你提供一點建議。」之後我們數次見面，他的太太也一同參與討論，最終選擇我成為他們的壽險顧問。

簽完保單，我請教他為何選擇我，而非熟人？他說：「你聽得懂我們要的是什麼，而不是你想賣什麼。」

這句話讓我至今記憶猶新。後來修養非常好的那對夫妻，不只將孩子交給我規畫保單，還介紹我給他的同事。十多年來，每一次例行的服務或訪談結束時，他們總會起身向我微微鞠躬：「謝謝李先生。」那份尊重，比任何業績都溫暖。

當然，保險業也不總是晴天。我也遇過那種簽約後突然反悔，甚至無理申訴的客戶。明明在保單簽署前已清楚說明，一旦生效將有短期保費損失，對方也表明無異議，之後卻因聽聞別家公司「可全額退費」，而向客服申訴，公司為顧全客戶感受選擇吸收費用，讓我無奈也心寒。

還有一位老同學，當年曾因無法順利辦理保單貸款向我求助，我費盡心力幫他解決，他後來的團險與車險也轉由我服務。然而，當他堅持只保強制險、不保自己車體時，我苦勸不成，結果隔年發生全責車禍，他車毀未賠，反而怪罪我與保險公司「未講清楚」。

保險這行賣的是無形的未來，面對的卻是千姿百態的現實。有時你真誠對待，卻換來懷疑與責難，有時一句謝謝，卻能撫平一整年的辛勞。

也許，最真實的回報，還是轉行至保險業後，工作時間變得更有彈性，我有更多機會陪伴高齡父母。記得爸爸九十歲時跌倒骨折，住院、請看護等繁瑣事宜，我都能抽空處理。非周末也可以常與父母共餐，每周日也會帶孩子去探望爺爺奶奶。每次離開前，我與孩子都會緊緊擁抱他們。這些溫柔的擁抱，是保險工作給我最珍貴的贈與。

人生總在轉彎處見風景，轉行曾讓我疑懼迷惘。但回首來時路，我慶幸自己曾勇敢選擇另一條路，也幸好那一路上，有家人、有客戶，甚至有那些讓我學會堅強與耐心的人。我從未想過自己會是業務員，更不曾料到，一場病讓我更懂生命的價值，如今我知道，不論人生如何起伏，只要心中有光，就不怕轉彎之後是黑夜。

作者簡介：

李志文，自幼在戰地金門長大，十八歲來台念書升學，長庚大學資管所畢。曾任職個人電腦維修工程師、高職教師、銀行資訊部副理，現為保險業務主任。