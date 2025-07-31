陳祖安／為最後一名加油

又到了全家泡在社區泳池的暑假，不過相較至少游一公里的先生，不愛運動的我，絕不勉強自己要達到什麼目標。在今年世壯運中學到的「運動是要跟自己比較」，更成為最佳託辭。

世壯運期間，愛游泳的好友H，受我研究所國手同學黃渼茜，為賽事拍攝的宣傳影片打動，報名了800公尺自由式和200公尺混合四式兩個項目。我們親友加油團參加了混合四式那場，到場時，50公尺蝶式還在競賽，而且總共有四十組要比！原來是游泳項目報名人數太多，無法採男、女及分齡競賽，同一項目中，會有不分性別、歲數，包含帕拉選手（參加帕運的身心障礙者），每八人一組大混戰，一組組全部游完後，再以各別秒數成績來計算該名選手在其真正組別的排名；也就是說，某組的最後一名，可能是他所屬組別裡的第一名。因此幾乎每組都有極大落差，有30+年輕人游抵終點時，80+老奶奶還在水道中段，不過也因為游最慢的通常是高齡參賽者，表現最讓人敬佩，形成大家都用力幫最後一名加油的動人景象。

在等候時，H的太太問我渼茜有沒有參賽，我說怎麼可能，她不到三十歲，而且國手來參加也太逼人了，應該只有幫賽事宣傳而已。彼時，有一個水道的泳者，像水上摩托車般咻一下游過，先生大喊：「渼茜！」我回神看到成績榜單才驚覺真是她。渼茜上岸時被我們叫住，她驚喜大喊：「你們怎麼會來？」我問她：「你才怎麼會來？」原來游泳年齡限制下修25+，讓她可以「不講武德」贏得50公尺自由式和蝶式兩面金牌，不過可能不想太過分，未破自己保持的全國紀錄。

終於輪到H登場，我們啦啦隊卯足全力加油，他也不負眾望破了PB（個人最佳成績），最後勇奪60+組金牌，讓我又多了個可以蹭的對象。H比完後的下幾組，有位80+爺爺，非但不是最後一名，游起來還輕鬆寫意，我們身後的外國奶奶，跟我們說這位爺爺是很有名的英國人，是入選國際馬拉松游泳名人堂的傳奇人物Michael Read，橫渡英吉利海峽高達三十三次、參加超級馬拉松泳賽一百二十多次，實在太猛了。

驚嘆連連的同時，奶奶問起何時能知道自己的名次，我們研究大會的網頁半天也弄不懂，所幸渼茜剛好來找我，託她去問才知道，只能不斷重刷界面等候，我們頻頻向奶奶道歉，她很Chill表達沒關係。結果這位第一次來台灣的加拿大籍奶奶，得到50公尺蝶式70+組銀牌，希望因為得獎，她對台灣不至留下太壞的印象，雖然頒獎也是在很莫名其妙的地方。

世壯運賽前、賽中流傳著各種荒謬狀況，也聽H形容過那丟臉到國外去的更衣室，在觀眾席親身體驗更是萬分羞愧。因為想看奶奶領獎，才發現頒獎台居然隱藏在跳水台旁，賽事流程讓選手必須在所有人完賽後才能得知名次，好不容易苦等到得牌了，還只能躲在角落受獎，泳池同時在比下一個項目，所以連廣播唱名都沒有，親友團也不能過去見證、拍照，真是低調孤單的榮耀。

雙北市是第十個舉辦世壯運的城市，有點擔心我們是表現最後一名的東道主，幸好世壯運的精神就是挑戰自我、不跟別人比較，希望下次再有機會承辦國際賽事時，我們至少能超越自己，加油啊！