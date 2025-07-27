小令／【網路徵文示範作】遺忘是藝術

不要記得我喜歡吃什麼。不要記得我們一起去過哪裡。不要記得我們在城市的散步路線。不要記得我們一起慶祝過任何事情。不要記得我最常穿的衣物。不要記得我的髮型、眼鏡、首飾、鞋子、包包。不要記得我們合照的每個時刻、每個心情。不要記得我們一起追過的鴿子。不要記得你寫過情書給我。不要記得我喜歡你撫摸我的方式。不要記得我容易被刺激的地方。不要記得我的童年故事與成長家庭。不要記得我傷心或開心時喜歡聽的歌。不要記得我的聲音。不要記得我的模樣。不要記得我對你的著迷。不要記得我撒嬌的模式。不要記得我發脾氣的套路。不要記得我們住過的房子細節。不要記得我們習慣買菜的攤位。不要記得我們看過的電影。不要記得我們聽過的歌劇。不要記得我們哭過的眼淚。不要記得我們的旅行。不要記得我怎麼呼喚你。不要記得我。

琅琅悅讀 Google News