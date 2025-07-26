畢珍麗／番茄炒蛋演員荒

將五十元銅板放在番茄上，用手機拍照傳給女兒，這是半年多來最開心的菜價訊息。

得先從蛋荒說起，那時家裡的番茄炒蛋被創造出不同的樣貌，從原本放五顆蛋改至兩顆，而為了讓盤子充實些，就會加入豆腐或豆皮讓它們演雞蛋的角色，它們也很合群地染上番茄的紅色，跟蛋真的很像。說起來也是蛋白質的食物，這兩兄弟超夠意思，每次都盡責地登場。

若少了這兩角，只好找美白菇客串一下，它口感滑溜，容易跟番茄搭配演出，雖然蛋白質含量比豆腐低些，但帶來另一種口感，也討到不少掌聲。

如此調配角色的烹煮，延續了數不清的日子。期間還收過友人將雞蛋打包當成禮物，收到的時候感覺這友情太珍貴了。

終於熬到雞蛋自由了，打七顆蛋炒一大盤，只有它和番茄兩個人主演的正宗番茄炒蛋。那天端上桌時，老公說：「幹嘛？妳去搶雜貨店囉？」

大半年前，發現番茄竟然貴得像在演以前的雞蛋。在批發市場問熟悉的菜販：「為什麼番茄這麼貴？」以往他會回答我，再過一（或兩）個月平地的出來就便宜了。這回他居然說：「不知道，都去種電了吧。」好啊，沒關係，以前有過換演員的經驗，現在故技重施就行了。

我改挑NG籃筐裡的番茄，雖然它們相貌不是A咖的模樣，站不上C位，但當導演就得有調度的能耐嘛。輕捏一下，只要不是太軟的、表皮沒有嚴重損害的，就能當臨時演員。

老闆看我挑得辛苦，主動幫我翻找，還安慰我說：「少吃一點吧。」我心想，那還用你說，以前沒雞蛋的時候就排練過了。過磅後他不忘叮囑：「這種要儘快吃掉喔。」

回程公車上，我盤算著該如何調配，這次雖然劇情差不多，都是缺演員，可畢竟兩個角色還是有點差異。

我想到可以放點番茄糊，演一下顏色的部分，或是番茄醬也能客串。因為NG番茄不宜久放，或許先切好一部分真空冷凍，等需要的時候拿出來。

想著想著，忽然發現番茄炒蛋真是太神奇了，它教會我在缺演員的時候如何不開天窗，還讓我無形中學會尋找臨時演員的技巧。現實生活裡，總難免會有脫序的情節，不知道是上了年紀練成戲精，抑或是一道家常菜開啟了我編導生涯。

終於，上周菜攤的番茄被插上三十元一斤的紙板，連老公看見都趕緊拽我的衣袖：「快點，快點。」他的意思是快點挑，免得賣光了。邊挑腦海邊盤算著可以多買點，太久沒有做四季豆麵、羅宋湯了，每次做這兩樣都會刻意多放點番茄，增添口味層次也讓色彩更豐富。

我把番茄的相片傳給女兒，女兒立刻回了一個讚的貼圖。我再追寫：「一斤降到三十元哩，這一堆才五十元。」女兒說：「番茄紅了，媽媽的心就樂了。」我們同時貼出一個笑倒在地上翻滾的貼圖。