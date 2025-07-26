「委員，您好。我是……」接到電話或開啟電郵，有時是如此開頭。他們邀請我擔任外聘委員協助該機關的採購，而我則把此種邀請當作榮譽，除非時間上衝突，一般都會答應。

作夢都沒想到會在殯儀館開會

早在採購法尚在醞釀的民國83年，機關就已指定我擔任某些採購案的內兼委員，三十多年來我參與政府採購評選至少數百件，難忘一些往事。

早期沒有汽車導航，要去陌生的機關評選，總要先翻查地圖，找出最適宜路徑，並預留多一點時間，走錯路還不致遲到。但即便有導航，還是可能出問題。我首次去海巡署中部分署，導航系統說已到達，但左顧右盼，看得到馬路右手邊類似的機關場地，在附近繞了幾圈，卻找不到大門，只好去電求助。該署派員引導，進入小巷彎來繞去才到達。而該日評選計畫的工作內容就包括大門遷建，後來該分署大門也恰好移到我求助的大馬路邊。

有次去十軍團評選，到大門前，不見有人引導，倒是荷槍實彈的衛哨，對擬進營區的車輛一部部打開車門、行李箱檢查。採購法對外聘委員出席人數有較嚴格要求，人數不足就開不成會，委員通常頗受禮遇，有些機關甚至會保留外聘評委專屬的停車位。我雖能理解部隊為了安全，檢查應屬必要，但太不受尊重的感覺，當下讓人真想打退堂鼓。幸好後來有人接應，否則營區遼闊、氣氛肅殺，不好隨意亂闖，可無人引導，又很難找到開會地點。只能怪自己以前養成預留時間的習慣，擔心遲到反而到得太早。

前年在台中市生命禮儀管理處評選，開會地點就在殯儀館告別式會場地下室，設備簡陋，慘白的長管日光燈搭配隱約而亂耳的法事典儀聲音，讓人坐立難安、心神不寧。作夢都沒想到會在殯儀館開會，我參加多次告別式，雙親的葬儀也在該處完成，從不知殯儀館地下室竟有會議室，真是孤陋寡聞。

政府採購評選規則歷年稍有修正，但數十年來最大變化是，以前評委名單保密，承辦員從工程會資料庫下載專長符合需要的委員名單，由長官圈定後以密件處理，只有承辦員與最後核定長官知道。現在委員名單除有特殊情形外，則需要事先公布於工程會網站。名單保密好還是公開好，仁智互見，倒是過去有同僚因洩漏名單而有囹圄之災，撫今追昔，真讓人五味雜陳。

不同機關衍生出不一樣的作法

委員是無給職，外聘委員領取的費用，除極少數單位有按建議書數量計酬的審查費外，只有二千五百元出席費（最初二千元）及車資。報酬不多，若真好好看廠商建議書，換算時薪，可能都不達基本工資。一件標案，若投標廠商只有一、二家還好，若有五、六家，不但事前審閱時間長，而且評選時間也加倍，但出席費還是一樣。我曾聽聞有十多家廠商投標的評選，單看報告眼睛都要脫窗，評選會議要開二天。

評委，報酬少卻責任重。早期，評委第一次開會，要先確定評分項目與權重，現在制度已運作多年，通常採用機關事前所擬評分項目與權重。評分項目有五、六項，各有其配分。某次評選有評委不小心出錯，總分雖無誤，分項分數卻弄錯，儘管不影響評選結果，但因廠商對評選結果不服，遭檢舉後官司纏身，後來繳國庫五萬公益金才脫身。

幾乎所有評選案，為避免個別委員給分差距太大、嚴重影響評選結果，都採用序位法。而評委人數是奇數，希望能由序位積分評個高下。但有回評選，評委有一人請假，兩家廠商又勢均力敵，序位評分兩家平手。依規定再看報價，竟然奇蹟式兩家也一樣；再看評分權重最大的項目，兩家評分合計也相同，最後只好抽籤定勝負。數十年來評選只有此次奇遇，通常序位積分一樣時，報價就分出高下了。

廠商競標，必須提報服務建議書，有些機關可能為了防弊或時效，並不先寄建議書供審閱，而是開會當日即席閱覽，那考驗的不只是廠商，還有評委短時間內掌握報告的能力，而簡報者的口才就左右了評選成績。

政府採購最重要是公開、公正，不同機關也衍生不一樣作法。很多全程錄音錄影；有的規定詢問不同廠商時，問題都要一樣；有的擔心某些評委口氣可能會影響其他評委，不採口頭詢問，而要用書面，再統一交由廠商答覆。但萬變不離其宗，評委不能偏私是最重要的。即便如此，每位評委都有自己獨特的偏愛及重點，評分有差異也實在難免。但工程會為了防弊，除了機關工作小組初審意見外，各委員評分是否有顯著差異也要逐項檢討。一件簡單的評審，通常就會耗掉一個上、下午。

政府機關委託專業服務、技術服務、資訊服務等採購案，為平衡品質與價格，委辦評選，當然有其需要，也是目前採購主流，但也造成公務員逐漸缺乏實際執行經驗。自己動手做跟眼看別人做，對該項業務掌握度絕對不能相提並論，業務無法深入掌握，就難以在原基礎上創新，這或許是政府採購大量委外的未來隱憂吧。