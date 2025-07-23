【繽紛超連結‧網路徵文】愛情，啊

主辦單位／聯合報繽紛版

協辦單位／台灣文創發展基金會

無論是從孤獨到共享，還是從擁抱到分離，每段愛情都是一場探索自我的旅程，留下寶貴的記憶。寫下屬於你的故事，讓我們一同凝視那些關於愛的瞬間。

請在「繽紛超連結」部落格「愛情，啊」徵稿文案下留言，每篇350字內，每人不限投稿篇數。作家盧建彰、羅娃娃將選出精采留言，刊登於繽紛版與2025華文朗讀節展區，優勝者除致贈稿酬外，可獲得百年金庸x郁郁YùYù「神鵰俠侶創作65周年限定款」香水一瓶（價值1080元）。

即日起開放貼文，8月15日截稿，十月公布優勝者名單。詳情請見：http://blog.udn.com/benfenplay