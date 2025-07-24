默君，我的老媽，今年八十三，從年輕時就愛看《聯合報‧副刊》到現在。其實她不叫默君，也沒人這麼喚她，是她在心裡為自己起的文藝小名，有一天她偷偷告訴我的。

默君只有小學畢業，成長過程經歷戰後初期，家庭經濟狀況非常拮据，外婆生了十三個小孩，一大家子擠在桃園市區租賃來的小屋子。默君從小乖巧懂事，會在大熱天端著切好的西瓜，到香客如流的桃園大廟叫賣，賺得的錢原封不動地交給她母親。也常跟姊姊們扛著全家人的衣服，到東門溪畔去洗滌，拿著木槌邊捶邊洗，隔壁洗衣的阿桑見了都忍不住稱讚：「洗得真乾淨，每一件都白鑠鑠！」

她的能幹給人留下好印象，十四歲的默君，經長輩引薦進入公家機關，擔任工友。她上進肯學，從倒茶、打字到出納、財產及庶務管理，都做得有模有樣。有一次審計部人員前來視察，讚不絕口，特別把她做的資料印來當範本。

民國50年，美國副總統詹森訪台，民眾夾道歡迎，好不熱鬧，也參訪了默君服務的行政區域。那年她十九，秀氣臉龐，清湯掛麵，穿著一件紅洋裝，胸前綴著小提琴別針，站在後排苦楝樹下的小土丘上，想看個清楚。沒想到詹森副總統竟撥開前排民眾，跟她親切握手，臨走前，又來握一次，還說了幾句話；雖然她聽不懂英文，卻已受寵若驚。此後她常說，她和美國總統握過手，而且是兩次，因為兩年後約翰甘迺迪遇刺身亡，詹森就接任總統了。

二十五歲那年，默君嫁給她同事，連生了四個女兒，在那個重男輕女的年代，她飽受壓力，但仍兼顧家庭與工作，直到屆齡退休。默君忙碌生活中，最大的調劑就是夜深人靜時翻閱《聯合報》，尤其是副刊。

現在的老媽，讀得更是渾然忘我，不時惹得老爸吃味，抱怨她早晨翻過，下午再讀，睡前還要再看。老媽說，讀報總比和他大眼瞪小眼好！