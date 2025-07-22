俗話說：「人到中年，不是出家就是出事。」我覺得還可以加上一句：「或者，開除老公。」

第一次如此渴望夢想成真

那天他又躺在沙發上，無病呻吟，彷彿一場小感冒就是天崩地裂。「唉……人生沒有希望了啦。」他用一種比世界末日還絕望的語氣碎碎念，我端著熱茶，看著這個曾經在婚禮上對我笑得燦爛，如今每逢假日就終日躺平的中年男人，腦中閃過一個念頭：「開除他吧。」

不是頭一次有這個念頭，卻是第一次，渴望夢想成真。

我們結婚那年，我三十有三，他比我小兩歲。當時兩人對婚姻沒什麼粉紅泡泡的幻想，只是想在後半生有人搭檔，一起組隊打怪。曾經覺得兩個自由靈魂相遇，是命運的眷顧，幾年下來，柴米油鹽醬醋茶的小事，竟把情感都掏空。

或許是工作的不順，他憤世嫉俗，對什麼都冷嘲熱諷，新聞不過兩分鐘，就能罵十個人；路上塞車，要對整座城市發火。他碎碎念的功力，超越世上任何人。「妳有看到那包回收紙丟了嗎？」「為什麼鹽罐子放左邊不是右邊？」「那家便當店又漲價了耶，簡直大黑店……」種種埋怨讓人心累。

好幾次看準了他心平氣和的時候，坐下來試著說出心中的想法，他聽我說完會點頭，隔天又照常開講。我理智線斷裂，想寫封離職信給他：「感謝過去合作愉快，但基於長期價值觀不符與情緒環境不佳，經多次內部協商未果，決定解除合作關係。」

後來，他一開念，我就靜靜走開，不再硬碰硬。中年婚姻從來不是童話，有人無端憤世嫉俗，有人決定設下停損點。

聆聽心中的吶喊做出回應

協議了好幾次，他懷疑我另有對象，但最終還是簽了字。我搬出去了，感覺到重生的喜悅。新家小小的，但按著我喜歡的風格裝潢，起床沒有人念經，沒有人問我早餐要不要加鹽，沒有人在新聞播到一半插播世界毀滅預告。我想安靜就安靜，想聽音樂就聽音樂，在凌晨三點洗衣服也沒人嫌我發神經。

一個人住，為自己煮飯，不再是為了配合對方口味，也不為了省事塞冷凍水餃進鍋。我細細挑選菜色，撒上喜歡的辛香料，看著自己為自己備餐，竟有種儀式感的幸福。晚上泡澡、追劇、看小說、聽音樂，沒有誰在旁邊冷言冷語說我「太厚工」，終於能自在做自己。

有朋友認為，我太衝動也太狠心。但我知道，這不是一時衝動，是長期壓抑後的領悟，「不是不愛了，而是太累了」，除非親身經歷過，否則沒有人能懂。

一個人住，重新找回許多微小的快樂。買了幾盆植物，看它們一天天舒展新葉；周末走路去市場，挑自己愛吃的蔬菜水果；甚至開始練重訓、學畫畫，沒有人在旁給予指教。每一個平凡的日子，彷彿都在慢慢彌補我過去被磨損的靈魂。

曾經，婚姻帶給我溫暖與安全感，但人生到了某個階段，都得誠實面對「還能不能一起走下去」這件事。選擇離開，不代表失敗，而是聆聽心中的吶喊，做出回應。中年的不良，是不再妥協，轉身擁抱自己。