劉約約／課堂上的連線答題遊戲

母親節那周，為學生們設計了一場活動：母親節默契大考驗。題目是些看似平凡的小事：媽媽幾點睡覺？喜歡穿什麼顏色的衣服？最怕的東西是什麼？最愛吃的水果是什麼？從這些題目中，看看孩子們對媽媽的關心與觀察。

學生先在紙上寫下答案，然後老師宣布：「徵求自願者，由老師現場打電話給媽媽對答案。所有的通話都開啟擴音，讓全班一起見證對答案的過程。」孩子們覺得很新奇又很興奮，躍躍欲試，紛紛舉手搶著參加。

電話接通後，由老師說明緣由，有些媽媽突然接到任務，顯得有點慌張，但都很認真作答。其中一題問的是：「媽媽最怕蟑螂、老鼠還是蜘蛛？」一位孩子信心滿滿地寫下了「蟑螂」，對答案時，媽媽思考了一下，說：「老鼠。」孩子急得脫口：「妳昨天看到蟑螂的時候不是還尖叫嗎？」媽媽在電話那頭立刻改口：「好好好，我改成最怕蟑螂。」全班笑成一片，即使只是答題遊戲，媽媽也不忘站在孩子這邊，幫他「得分」。

印象深刻的另外一題：「媽媽最喜歡吃的水果是什麼？」一位媽媽沉默了好一會兒，最後說：「我……已經不知道自己喜歡吃什麼水果耶，因為女兒愛吃什麼，我就跟著吃什麼。」

聽到這個答案很不捨，讓人想起那個經典故事：媽媽到離世前才讓孩子知道，她從來不是真的愛吃魚頭或雞頭，而是把最好吃的部分都留給了家人和兒女。沒想到，在講求自我意識的現代，這樣的狀況仍以不同的樣態持續著。

電話結束前，要孩子說出通關密語：「媽媽，我愛妳！」雖然他們扭扭捏捏地完成任務，媽媽們還是開心的回應。

透過這場小小的活動，希望提醒孩子們對媽媽多一分關心，而也想讓媽媽知道，愛孩子也要愛自己，在為家人付出時，也要關心自己的喜好與選擇。