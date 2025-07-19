薩芙／記憶中的諾貝爾圖書城

學生時代曾在桃園諾貝爾圖書城工讀，是一間充滿書香氣息的地下書城。我負責支援文具禮品部，整理客人弄亂的「災區」，將凌亂的信紙、筆架復原，進倉庫找貨樣及禮品包裝。

那時候流行送鋼筆，客人挑選玻璃櫃裡陳列的筆樣，選好中意的筆型，櫃台就會廣播支援，我再進倉庫找出原廠盒及禮袋。店員俐落地折疊翻轉，包好後黏上蝴蝶結，放進紙袋，雙手交給客人，看他們快樂離去。除了鋼筆，馬克杯、風鈴及娃娃也賣得非常好。馬克杯的自摔率挺高，要特別小心；風鈴放在冷氣出風口處，發出叮噹的悅耳聲響，聽久了容易催眠；絨毛娃娃最怕髒，維護相當費事。

諾貝爾的員工福利是可以將當期的書報雜誌借回家，這對我非常有吸引力。我最常借當期雜誌，也因此變成一輩子的書癡。

打烊前幾分鐘，會播放費玉清的〈晚安曲〉，「願你走進甜甜的夢鄉，祝你有個寧靜的夜晚。晚安，晚安，再說一聲，明天見。」播歌時店內的客人會依依不捨地放下手中翻閱的書，或趕緊到櫃台前排隊結帳。我將垃圾袋綁好，拿到一樓的垃圾集中區，結束一天的工作。那時，的確明天會再見。

諾貝爾圖書城陪在地人走過三十七個年頭，將於今年7月31日結束營業，此間的陪伴與照顧歷歷在目，衷心期盼能再次相見。