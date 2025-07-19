薩芙／記憶中的諾貝爾圖書城
學生時代曾在桃園諾貝爾圖書城工讀，是一間充滿書香氣息的地下書城。我負責支援文具禮品部，整理客人弄亂的「災區」，將凌亂的信紙、筆架復原，進倉庫找貨樣及禮品包裝。
那時候流行送鋼筆，客人挑選玻璃櫃裡陳列的筆樣，選好中意的筆型，櫃台就會廣播支援，我再進倉庫找出原廠盒及禮袋。店員俐落地折疊翻轉，包好後黏上蝴蝶結，放進紙袋，雙手交給客人，看他們快樂離去。除了鋼筆，馬克杯、風鈴及娃娃也賣得非常好。馬克杯的自摔率挺高，要特別小心；風鈴放在冷氣出風口處，發出叮噹的悅耳聲響，聽久了容易催眠；絨毛娃娃最怕髒，維護相當費事。
諾貝爾的員工福利是可以將當期的書報雜誌借回家，這對我非常有吸引力。我最常借當期雜誌，也因此變成一輩子的書癡。
打烊前幾分鐘，會播放費玉清的〈晚安曲〉，「願你走進甜甜的夢鄉，祝你有個寧靜的夜晚。晚安，晚安，再說一聲，明天見。」播歌時店內的客人會依依不捨地放下手中翻閱的書，或趕緊到櫃台前排隊結帳。我將垃圾袋綁好，拿到一樓的垃圾集中區，結束一天的工作。那時，的確明天會再見。
諾貝爾圖書城陪在地人走過三十七個年頭，將於今年7月31日結束營業，此間的陪伴與照顧歷歷在目，衷心期盼能再次相見。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言