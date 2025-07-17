張馨潔／摸小狗的早上

咖啡館有個我最喜歡的位置，抬眼便能望見低矮老屋瓦片相覆，凸起的瓦楞如稿紙行列的分際線，落葉像在瓦格裡寫詩。他也在的時候，我喜歡將這個位置留給他，讓他看看我看過的，而我想看著他。

某次因為人生的艱難而紅了眼眶，他為我點上我喜歡的那壺熱奶茶與蛋沙拉吐司，從背包裡拿出為我做的葉子書籤，見我還是在擦眼淚，像是一個小男孩一樣侷促又害羞地拿出手機，說準備了許久原想著要作為生日禮物給我，但今天或許是適合的時候。我加入他準備的IG帳號，裡面是他每天拍攝的天空，為了光影際會的洶湧與細緻無比著迷。

「從來沒有人為我做過這些……」差點脫口而出時，想到自己曾也被其他人善待如以層層棉紙包裹輕放，我是被好好愛過的人，我是被好好照顧著而走到這裡的，他也是吧！他一定也是。然後我們逗著咖啡店的小狗，我把奶茶推到他面前。