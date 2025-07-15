張甄／在喜馬拉雅山脈，靠近妳一點

妳若見我在這，定會直呼不敢相信。

我倆真正熟稔，始於一場灰頭土臉的會議。會後，我感嘆陽光燦爛，附近東湖櫻花正盛，我們卻囚禁於此。妳贊同地點點頭，「人生苦短，應速速請假賞櫻去！」接著便展開驚人的行動力，令我甘拜下風。

自此，我們對上頻，在百無聊賴的打卡生活中尋找小傳奇。不過，幾次妳提議一起去看看喜馬拉雅山脈，我總當是在說笑，畢竟這和去東湖不同，並非光靠行動力便能說走就走。

幾年後，我們各自在不同職場求生存，時常想起妳，又猶豫是否該見面。也許妳正忙著？我安慰自己，沒消息就是好消息。

輾轉得知妳病篤，我倉皇前去，沒料到會面結束前一刻，妳心心念念的竟是：「還記得喜馬拉雅山脈嗎？好希望能一起去看看……」

此刻我仰頭吸了口冷冽，環顧四周群山與飄逸的風馬旗，我真的來到了喜馬拉雅山脈。向來不是果斷敢行之人，許多事總是在心裡掂掂就作罷，然而思念的力量，終究讓我踏上旅程，抵達一個更靠近妳心意的地方。