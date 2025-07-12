馮國瑄／【網路徵文示範作】演說家

愛上木訥、不愛說話的人，會被氣死！從來不說甜言蜜語，偶爾騙騙我也好啊……

不過我發現都是注定好的，相對於他口拙、偏安靜，我是太愛發表意見了，一件小事都能講出一套邏輯，永遠想講贏對方。若是兩個人嘴巴都厲害，難保不會爭執。一個講、一個聽，相安無事。

疫情期間居家辦公，一個在客廳、一個在書房。我在電腦前聆聽老闆訓斥，敢怒不敢言；接洽客戶，遇苦也要裝笑臉。

另一頭，書房整天傳出他主持會議的聲音，我才驚覺這個人多麼會說話！論述嚴謹、方向明確，侃侃而談一個小時，連我這個外行人都聽得懂，原來他是天生的演說家！

那一刻我懂了，回到家的我，愛發表意見，是因為我白日憋著滿肚子的話沒處說。他不是不會說，而是心甘情願當聽眾，包容我痛快說個夠。

愛是行動，他愛人的方式，不是甜言蜜語。他溫柔的安靜，我到現在才聽懂。