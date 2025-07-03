陳瑞蓉／不做疲於奔命的父母

年輕時見同事常為子女東奔西跑，如上下學接送、接到電話就急忙送孩子落下的東西等。我暗自發誓，絕不做「疲於奔命」的父母。

成家後，孩子入學前就約定：不賴床、不接送、不跑腿。老大中規中矩，鮮少出錯，小兒隨性奔放，時有狀況。一日接獲老師通知，說十點了小兒還未到校，我數落老大：「出門前怎麼不叫弟弟一聲呢？」「你不是說上學是自己的事，不叫起床的嗎？」頓時無言以對。為了貫徹始終，請老師配合，遲到就罰抄寫，幾次下來才步入正軌。

小六時小兒成為田徑選手，某次校外競賽，教練突然來電指他穿錯服裝，要求儘快送選手服來，否則喪失比賽資格。我猶豫了一陣，最終忍痛回答：「就讓後補上場吧。」孩子萬分沮喪，訓練良久就為了奪牌，竟因疏忽而失格。親友認為我太狠，但不放手怎麼學會「責任」呢？歷經教訓，孩子成長了，學會做事細心。

慶幸當年的堅持，孩子大了都很獨立，沒有靠山，他們就是自己的山。