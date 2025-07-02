蔡文騫／【網路徵文示範作】老愛情
經過二十年的愛情變成什麼樣子呢？大多數的第一次、最後一次、各種紀念日的細節理所當然忘記了。
記得喜歡與不喜歡吃的東西，不記得最近衣服尺寸有沒有變；知道電腦與手機輪用的幾組密碼，不知道現在喜歡反覆撥放哪一首歌。
有些計畫好的事已經發生：很遠的旅行、孩子，許多看似理所當然的人生清單。有些事是意料之外：忘記帶鑰匙、忘記回的訊息、忘記恆久忍耐，忘記某件曾經很認真說好的小事。
戒指和誓言放在保險箱裡最安全，不會被偷走，不再被配戴與炫耀，在暗處依然閃閃發亮。
一個人睡雙人床也會靠邊，一個人撐傘會覺得空曠；準備早餐，記得留下足夠再泡一杯拿鐵的牛奶量，晚上失眠時，追完整齣韓劇之後，記得把進度條默默轉回你還沒看過的段落。
知道扣人心弦的戲是戲，我們是我們。
不確定有沒有變成更好的人，但所有最好與最壞的部分，都給你看過了。
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主辦單位／聯合報繽紛版
協辦單位／台灣文創發展基金會
無論是從孤獨到共享，還是從擁抱到分離，每段愛情都是一場探索自我的旅程，留下寶貴的記憶。寫下屬於你的故事，讓我們一同凝視那些關於愛的瞬間。
請在「繽紛超連結」部落格「愛情，啊」徵稿文案下留言，每篇350字內，每人不限投稿篇數。作家盧建彰、羅娃娃將選出精采留言，刊登於繽紛版與2025華文朗讀節展區，優勝者除致贈稿酬外，可獲得百年金庸x郁郁YùYù「神鵰俠侶創作65周年限定款」香水一瓶（價值1080元）。
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