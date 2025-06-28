羅昆芳／一舉數得大家樂

虐嬰事件頻傳，想來有些托嬰的家長可能會很擔心，但不能一竿子打翻一條船，我也曾看過數位保母快樂照顧幼兒的美好景象。

我年少時，父親任職屏東潮州工程處，辦公室和四十幾戶眷屬宿舍，由大圍牆圍住，自成一個小天地。雖然內部眷舍只有四十戶，但整個工程處機構龐大，人員眾多，當然女職員也不少。

而眷舍裡四位媽媽們，白天先生上班孩子上學，閒來無事就聚在一起打麻將。但打麻將會有輸贏，又涉及金錢，儘管比鄰而居，彼此也常有些不愉快。

某日有位女職員要上班，無法分身照顧小嬰兒，就問另一位住在眷舍的男職員說：「你太太白天是否方便幫我顧小孩呢？我上班時帶小孩來，下班帶回家，方便又安心。」

於是甲媽媽白天當了專職保母，其他女職員覺得請住眷舍的同事太太幫忙照顧自己的幼兒，這真是個好點子，也起而效法，結果四位打牌媽媽都開始各自照顧別人託付的幼兒，就沒空玩牌了。每天下午四點過後，大家幫孩子洗好澡就帶出來「放風」，在眷舍裡的小空地，讓他們一起玩耍奔跑。從此媽媽們比的不是麻將桌上的輸贏，而是誰把別人家的孩子養得最頭好壯壯。

孩子們快樂，職員們省事又放心，眷舍媽媽們生活充實，又多了筆私房錢，真是一舉數得大家樂！