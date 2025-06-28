羅昆芳／一舉數得大家樂
虐嬰事件頻傳，想來有些托嬰的家長可能會很擔心，但不能一竿子打翻一條船，我也曾看過數位保母快樂照顧幼兒的美好景象。
我年少時，父親任職屏東潮州工程處，辦公室和四十幾戶眷屬宿舍，由大圍牆圍住，自成一個小天地。雖然內部眷舍只有四十戶，但整個工程處機構龐大，人員眾多，當然女職員也不少。
而眷舍裡四位媽媽們，白天先生上班孩子上學，閒來無事就聚在一起打麻將。但打麻將會有輸贏，又涉及金錢，儘管比鄰而居，彼此也常有些不愉快。
某日有位女職員要上班，無法分身照顧小嬰兒，就問另一位住在眷舍的男職員說：「你太太白天是否方便幫我顧小孩呢？我上班時帶小孩來，下班帶回家，方便又安心。」
於是甲媽媽白天當了專職保母，其他女職員覺得請住眷舍的同事太太幫忙照顧自己的幼兒，這真是個好點子，也起而效法，結果四位打牌媽媽都開始各自照顧別人託付的幼兒，就沒空玩牌了。每天下午四點過後，大家幫孩子洗好澡就帶出來「放風」，在眷舍裡的小空地，讓他們一起玩耍奔跑。從此媽媽們比的不是麻將桌上的輸贏，而是誰把別人家的孩子養得最頭好壯壯。
孩子們快樂，職員們省事又放心，眷舍媽媽們生活充實，又多了筆私房錢，真是一舉數得大家樂！
「話題徵文：我喜歡住在這裡」即將結束，新主題為「親愛的外星人」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿。
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿親愛的外星人」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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